Bolsonaristas que vandalizaram em Brasília são alvos da Polícia Federal

Bolsonaristas queimaram carros e ônibus no dia 12 de dezembro (foto: Evaristo Sa/AFP)

A Polícia Federal (PF) e a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) atuam em conjunto, na manhã desta quinta-feira (29/12), com o objetivo de identificar os envolvidos na tentativa de invasão à sede da PF, no dia 12 de dezembro, em Brasília. A operação também busca identificar os responsáveis por atos de vandalismo que incendiaram ônibus, veículos particulares e depredaram uma delegacia