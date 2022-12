Flávio Dino: 'Motivos políticos não legitimam incêndios criminosos'

Dino será ministro da Justiça no governo Lula (foto: José Cruz/Agência Brasil)

Futuro ministro da Justiça Flávio Dino usou as redes sociais, nesta quinta-feira (29/12), para comentar a operação da Polícia Federal (PF) em conjunto com a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que tem o objetivo de identificar bolsonaristas envolvidos em atos de vandalismo em Brasília, no dia 12 de dezembro.