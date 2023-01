Lula lamenta morte de Roberto Dinamite: 'Foi um gigante'

Roberto Dinamite faleceu neste domingo (8/1), aos 68 anos, vítima de um câncer no intestino (foto: Ricardo Stuckert/Divulgação/Redes Sociais Lula) O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lamentou a morte de Roberto Dinamite, neste domingo (8/1). O petista, que é corintiano, mas se diz vascaíno no Rio de Janeiro, enfatizou a importância do ex-atacante.









O presidente engrandeceu ainda as facetas de Dinamite fora das quatro linhas. "Além de grande jogador, foi também político, sendo deputado estadual por cinco mandatos, e dirigente do Vasco da Gama, lutando para modernizar a gestão do clube. Meus sentimentos a familiares, amigos, vascaínos e admiradores de todas as torcidas de Carlos Roberto de Oliveira, o Roberto Dinamite", completou.

Além de grande jogador, foi também político, sendo deputado estadual por cinco mandatos e dirigente do Vasco da Gama, lutando para modernizar a gestão do clube. %u2014 Lula (@LulaOficial) January 8, 2023





Também pelas redes sociais, Lula relembrou, por meio de fotos, de um encontro que teve com o ex-atacante e presidente do Gigante da Colina, incluindo algumas embaixadinhas com a bola.

Dinamite

Roberto Dinamite lutava contra um câncer no intestino desde o fim de 2021. Ele morreu aos 68 anos.





Pelo Vasco, foi campeão do Brasileiro de 1974, dos Cariocas de 1977, 1982, 1987, 1988 e 1992, das edições do Troféu Ramón de Carranza em 1987 e 1988, dentre outros títulos.





Dinamite também detém as marcas de maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols, e do Campeonato Carioca, com 279. Não à toa, ele tem uma estátua atrás de um dos gols de São Januário.





Ao longo da carreira, ele também vestiu as camisas do Barcelona, da Espanha, da Portuguesa, do Campo Grande e da Seleção Brasileira.