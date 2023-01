Filha mais velha de Michelle Bolsonaro rebate Janja: ''Sem noção''

A primeira-dama, Janja Lula (foto: Sergio Lima / AFP)

A filha mais velha de Michelle Bolsonaro, Letícia Firmo, de 20 anos, classificou a primeira-dama, Janja Lula, como uma mulher "sem noção". O adjetivo foi destinado à esposa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após Rosângela Lula da Silva se queixar do estado que a família Bolsonaro deixou o Palácio da Alvorada.





Segundo a primeira-dama, que publicou fotos em seu perfil no Instagram, o interior do Palácio da Alvorada apresenta estrago nos móveis, a lém de rachaduras no piso e infiltrações . Antes de Lula e Janja, a família Bolsonaro morava no local.





Janja critica estado do Palácio da Alvorada (foto: Reprodução/Instagram @Janjalula) "Temos muito a fazer, mas já estamos trabalhando para deixar tudo lindo e reabrir o Alvorada para visitas o quanto antes", disse a esposa do presidente, em uma publicação no stories do seu perfil no Instagram





No Instagram, Janja reproduziu uma publicação da página do canal de TV Bandeirantes que mostrava uma parede riscada com o nome "Edu".