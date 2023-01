Barroso ironiza pichação de 'perdeu, mané' escrita com 'L'

Pichação com erro gramatical foi fotografada e filmada pelos extremistas, que não tinham percebido o deslize (foto: Reprodução/Redes Sociais) O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso ironizou, nessa segunda-feira (9/1), a pichação feita por extremistas no vidro frontal da Corte durante os atos golpistas deste domingo (8/1). O desenho é uma referência a frase dita por Barroso ao ser importunado por um bolsonarista que apontava fraude nas eleições: "Perdeu, mané"

perdel tudo pic.twitter.com/2Gv5hhQANc %u2014 jairme não consegue postar foto bonita de bikini (@jairmearrependi) January 10, 2023









"Eu me arrependo muito porque tem um 'perdeu, mané' com um L ali. Isso sim é de lascar, viu?", declarou o magistrado, que arrancou risos dos presentes. O trecho da entrevista viralizou nas redes sociais e divertiu os internautas. Veja um vídeo da pichação:

Leia: Juiz que autorizou ato golpista em BH é afastado por corregedor do CNJ





"Ai como debocha esse barroso kkkkkk", brincou uma usuária do Twitter. "E no fim todos fizeram o L", disse outra. "Meu Deus kkkkkkk Barroso is on fire today", acrescentou outro.

mds kkkkkk Barroso is on fire today pic.twitter.com/TxUuUfpXhy %u2014 SAMBRAZ (@sambraz) January 10, 2023





"E com tudo isso, a única coisa que os minions conseguiram foi a façanha de se tornarem mais cachota do que já eram kkkkkkkkkkkk", comentou outra.