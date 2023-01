Juiz que autorizou ato golpista em BH é afastado por corregedor do CNJ

Bolsonaristas em frente ao Comando da 4ª Região Militar, na Avenida Raja Gabaglia, na região Centro-Sul de Belo Horizonte (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press - 06/01/2023)

“O ambiente conflagrado dos dias atuais, culminando com os atos terroristas ocorridos na data de ontem (08/01/2023), não pode ser retroalimentado por decisões judiciais ilegítimas que, ao fim e a cabo, atentam contra o próprio Estado Democrático de Direito”, pontua o corregedor.

O juiz Wauner Batista Machado, da 3ª Vara da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Belo Horizonte, foi afastado do cargo após autorizar que o empresário do ramo têxtil Esdras Jonatas dos Santos obstruísse a Avenida Raja Gabaglia, na região Centro-Sul da capital, para a realização de um protesto golpista em frente ao Comando da 4ª Região Militar do Exército. A decisão foi assinada nesta segunda-feira (9/1) pelo corregedor nacional de Justiça, Luis Felipe Salomão.