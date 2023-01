'Vocês traíram a pátria', chora bolsonarista para militares na Raja

“Vocês traíram a pátria”, gritou um bolsonarista para militares que estavam dentro do Comando da 4ª Região Militar do Exército, na Av. Raja Gabaglia, depois que o acampamento montado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) foi retirado pela Guarda Municipal de Belo Horizonte.





Em vídeo que viralizou nas redes sociais, o homem chora e diz que o exército vai “pagar por tudo que fez com Deus” e “comer o pão que o diabo amassou”.





Em lágrimas, o bolsonarista afirma que confiou no Exército e que não está “acreditando no que está acontecendo”. “O diabo vai pegar vocês, vocês não estão entendendo a gravidade. Não estou acreditando nisso”, esbraveja.

Impresa foi agredida

Em seguida, mais um caso de agressão a profissionais da imprensa foi registrado. Os manifestantes se irritaram com a cobertura dos jornalistas sobre a retirada do acampamento bolsonarista e partiram para agressão física. Entre socos e chutes, os profissionais foram impedidos de trabalhar, e a Guarda Municipal precisou intervir.





Repórteres da Band Minas e do jornal O Tempo sofreram violência física. Além do confronto corporal, os bolsonaristas tentaram quebrar e danificar os equipamentos utilizados pela imprensa.

Ontem (5/1), um fotógrafo do jornal Hoje em Dia foi arrastado no chão e agredido com chutes e golpes com pedaços de pau por bolsonaristas.