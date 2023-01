Pesquisa: 76% dos brasileiros reprovam ação de golpistas em Brasília

Manifestantes golpistas tomaram prédios públicos em Brasília (DF) no domingo (8) (foto: SERGIO LIMA/AFP - 8/1/23)

Metade vê Bolsonaro como responsável

A pesquisa

Quase 76% dos brasileiros reprovam a ação de radicais bolsonaristas que invadiram os prédios do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto, em Brasília (DF), no domingo (8). O índice está em pesquisa divulgada nesta terça-feira (10/1) pelo Instituto AtlasIntel.Segundo o levantamento, a discordância a respeito do movimento golpista atinge precisamente 75,8% dos cidadãos. Outros 18,4% concordam com a ocupação dos prédios públicos. A sondagem registra, ainda, 5,8% de cidadãos que não têm opinião formada a respeito do assunto.Ainda conforme o AtlasIntel, 53% da população crê que a invasão foi completamente injustificada. Para 27,5%, a tomada dos prédios é justificada em partes; outros 10,5% dão total razão aos golpistas. Registrada, ainda, abstenção de 9%.Para 50,2% dos participantes, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é responsável pelas invasões. Paralelamente, 42,7% não atribuem a ele a culpa pelo ato. Outros 7,1% não souberam opinar.O governador do Distrito Federal (DF), Ibaneis Rocha (MDB), afastado preventivamente do cargo pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) , também foi lembrado. Na opinião de 48,4%, a postura da gestão do emedebista impulsionou o movimento golpista. Para 31,4%, porém, Ibaneis não tem culpa. As abstenções somam 20,3%.Na visão de 54,6%, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi conivente com os radicais; 26,1% não concordam com a tese. Constam, ainda, 19,3% de cidadãos que não opinaram a respeito.Para obter os resultados, os pesquisadores do AtlasIntel analisaram 2,2 mil questionários. Os participantes responderam às perguntas entre domingo (8) e ontem (9), virtualmente, por meio de um modelo que recruta, randomicamente, usuários da internet.A margem de erro dos dados coletados é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança dos índices coletados é de 95%.