Paraná Pesquisas em SP: Tarcísio tem 50,4%; Haddad, 38,4%

Os indecisos ainda são 5,3% e os que pretendem votar em branco ou nulo somam 5,9%, segundo o levantamento.

Rejeição

Ainda de acordo com a pesquisa, Haddad é o candidato mais rejeitado. De acordo com o levantamento, 47,7% dos eleitores não votariam de jeito nenhum no petista e 34,8% não votariam de forma alguma no ex-ministro.





5,8% dos entrevistados poderiam votar em ambos; 13,1% estão indecisos.

A pesquisa

O levantamento foi realizado entre os dias 4 a 6 de outubro e contou com 1.810 entrevistados com 16 anos ou mais. O nível de confiabilidade é de 95% e a margem de erro estimada é de 2.4 pontos percentuais.





A pesquisa foi registrada no TSE com o número SP-00216/2022.

