Datafolha divulga nova pesquisa para presidente nesta sexta-feira (7/10)

Está prevista para as 17h desta sexta-feira (7/10) a divulgação de uma nova pesquisa do Instituto Datafolha para presidente.

O levantamento inclui ainda as preferências do eleitorado para o governo de São Paulo, disputado entre Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT), além da avaliação dos brasileiros da gestão Bolsonaro.

Segundo o instituto, que entrevistou 2 mil pessoas de 129 municípios de todas as regiões do país, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial com 51% das intenções de voto. Jair Bolsonaro (PL) tem 43%. Votos brancos e nulos somam 4%. Indecisos representam 2%. Vale lembrar que toda pesquisa eleitoral retrata o momento em que é feita.O segundo turno das eleições gerais será realizado em 30 de outubro. Ao fim do primeiro turno , o último domingo (2/10), Lula foi o escolhido por 48,43% dos votantes — 57.258.115 milhões de votos —, seguido pelo presidente, que ficou com 43,20% — ou seja, 51.072.345 milhões de votos.