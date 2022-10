Bolsonaro sobre apoio de Tebet a Lula: 'Quem é?'

Com quase 4,2% dos votos no 1° turno das eleições presidenciais, a senadora Simone Tebet (MDB) ficou em 3° lugar, atrás de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Apesar disso, o atual presidente parece ter se esquecido dela ao ser questionado sobre o apoio da parlamentar ao petista para o 2° turno.

Em entrevista a jornalistas no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira (6/10), ele foi questionado sobre a decisão da candidata em apoiar Lula. “Ah, não sei, quem é Tebet? Ah, lá do… É decisão dela”, disse o chefe do Executivo, que tenta reeleição.

Na última quarta-feira (5/10), Tebet oficializou o apoio a Lula e disse que “ o que está em jogo é muito maior do que nós ". “Depositarei nele o meu voto porque reconheço no candidato Lula o seu compromisso com a Constituição e a democracia , o que desconheço no atual presidente [Jair Bolsonaro]'', afirmou em pronunciamento.