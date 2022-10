Tebet declara voto em Lula: 'O que está em jogo é muito maior do que nós'

Simone Tebet declara voto no ex-presidente Lula (foto: Miguel Schincariol / AFP ) A senadora Simone Tebet (MDB) disse, nesta quarta-feira (5/10), que “o que está em jogo é muito maior do que nós", ao declarar apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa segundo turno contra Jair Bolsonaro (PL).





Ao falar sobre apoio ao petista, a senadora pediu desculpas aos amigos que pediram para que ela fosse isenta. “Peço desculpas aos amigos e companheiros que imploraram pela neutralidade neste segundo turno, preocupados com a eventual perda de algum capital político, para dizer que o que está em jogo é muito maior que cada um de nós”, disse.

“Votarei com minha razão de democrata e com minha consciência de brasileira. E a minha consciência me diz que, neste momento tão grave da nossa história, omitir-me seria trair minha trajetória de vida pública, desde quando, aos 14 anos, pedi autorização à minha mãe para ir às ruas lutar pelas Diretas Já. Seria desonrar a história de vida pública de meu pai e de homens históricos do meu partido e da minha coligação. Não anularei meu voto, não votarei em branco. Não cabe a omissão da neutralidade”, seguiu.





Para a candidata do MDB em primeiro turno, não anunciar apoio ao ex-presidente seria “trair sua trajetória".