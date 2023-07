Ex-prefeito de cidade mineira é denunciado por desvio de verbas públicas

O município de Conceição das Alagoas, localizado no Triângulo Mineiro, tem cerca de 30 mil habitantes (foto: Prefeitura de Conceição das Alagoas/Divulgação)

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou, no começo dessa semana, o ex-prefeito de Conceição das Alagoas, no Triângulo Mineiro, Celson Pires, por desvio de verbas públicas e contratação de empresa para prestação irregular de serviços no período entre 2014 e 2016. Pires, atualmente, é secretário de Governabilidade da prefeitura da cidade. Ele ocupou o cargo de prefeito por dois mandatos, entre 2013 e 2020.