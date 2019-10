Justiça afasta prefeita de Manhuaçu por desvios de verbas públicas

(foto: Reprodução/Google Street View)

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) acatou pedido do Ministério Público estadual (MPMG) e afastou a prefeita de Manhuaçu, Cici Magalhães (MDB). A decisão, protocolada nesta quinta-feira (25), ressalta que a mulher agiu “com descaso com o patrimônio público, com o próprio município e com os anseios da população”.





Segundo a Justiça, Cici desviou dinheiro de licitações de eventos realizados na Zona da Mata. Os valores desviados chegam a R$ 499 mil, conforme a decisão.





O esquema envolvia empresas de eventos, que venciam as licitações e repassavam quantias à prefeita. Com o afastamento de Cici Magalhães, o vice-prefeitoassume o cargo.





A decisão impede, ainda, que as empresas envolvidas nas fraudes participam de licitações. A multa, em caso de descumprimento, varia entre R$ 10 mil e R$ 100 mil.





Outra condenação





Em 2016, Cici Magalhães também foi condenada pela Justiça mineira. Naquela oportunidade, a Justiça a puniu por improbidade administrativa.





Os fatos que levaram à condenação ocorreram em 1999. De acordo com a TJMG, naquele ano, Cici comprou votos de vereadores para cassar o mandato do então prefeito Geraldo Perigolo. Cici era vice-prefeita e, com o impedimento de Perigolo, assumiria a prefeitura de Manhuaçu.





A Justiça também ressaltou, à época, o uso da máquina pública para favorecer aliados políticos – novamente por meio de licitações fraudulentas.





Cici é irmã do deputado estadual João Magalhães (MDB).