Projeto de deputada bolsonarista obriga exame toxicológico em universidades

Deputada afirma que estudantes drogados devem ser repreendidos (foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

A deputada federal Sílvia Waiãpi (PL-AP), que bateu continência para Mauro Cid, ex-ajudante de ordem do ex-presidente Jair Bolsonaro, durante depoimento na CPMI do 8/1, apresentou o Projeto de Lei (PL) 3.488/23 que obriga todos os estudantes de universidades federais a passar por exame toxicológico para a efetivação da matrícula e também para permanecer no curso.De acordo com a proposta da deputada bolsonarista, para fazer a matrícula, os estudantes devem apresentar exame toxicológico negativo para cocaína, maconha e anfetaminas, realizado com prazo mínimo de 30 dias antes da data do registro no curso.Caso o exame dê positivo para uma dessas substâncias, a matrícula será negada, mas ele terá direito de fazer um novo teste ou entrar com um recurso administrativo contestando a decisão. A cada seis meses, os alunos matriculados terão que fazer novos exames e, caso ele seja posittivo, serão expulsos da universidade.