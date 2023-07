Bolsonaro diz que nada foi tratado em reunião golpista com Marcos Do Val

440

Bolsonaro teve um depoimento rápido, negou envolvimento e ficou em silêncio em algumas perguntas (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) prestou depoimento à Polícia Federal (PF) por quase 2 horas, na tarde desta quarta-feira (12/7). A oitiva ocorreu no inquérito que investiga um plano, denunciado pelo senador Marcos do Val (Podemos-Es), para um suposto golpe de Estado, mas o antigo mandatário afirma que nada foi tratado com o parlamentar.









“Nada foi tratado. Por que isso tomou volume? Porque no início do ano houve uma live do Marcos Do Val falando que teria uma “bomba” que seria publicada na Revista Veja. Na mesma manhã ele se retratou e falou que não tinha nenhuma bomba”, disse Bolsonaro.





O ex-presidente também destacou que a reunião teria tratado a filiação de Marcos Do Val ao Partido Liberal (PL), articulação que não foi concluida.

Ao gravar o ministro Moraes, o plano tinha como objetivo obter provas para anular o resultado das eleições presidenciais de 2022. O plano rendeu um inquérito contra o senador, e em junho ele viu a PF cumprir mandados de busca e apreensão no seu gabinete em Brasília e no Espírito Santo.





Ao longo do ano, Do Val apresentou diversas versões sobre o encontro com Bolsonaro e Silveira , “revezando” a atribuição do encontro golpista entre os dois parlamentares. Em um momento ele disse que o ex-presidente “ouviu tudo e ficou calado”, em outro que ele teria disponibilizado o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) para o plano.





Bolsonaro afirma que ficou calado durante a reunião e que isso seria comum em outras reuniões. Segundo o ex-presidente, a única interação com o senador seria uma troca de mensagens que Do Val teria enviado para Moraes culpando Daniel Silveira. A mensagem foi encaminhada para Bolsonaro, que respondeu “coisa de maluco”.





Do Val já prestou depoimento à PF e agora afirma que a versão oficial foi dada aos agentes. Segundo ele, as outras versões eram “estratégia de persuasão” contra a imprensa.