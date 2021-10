Após foto polêmica, mulher de Eduardo Bolsonaro ataca Lula e Dilma

Deputado Eduardo Bolsonaro com a família, mulher e filha, em viagem diplomática a Dubai (foto: Redes Sociais/Reprodução)

A foto turística, de quase mil reais, divulgada na rede social da esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) poderia ser apenas uma lembrança de uma viagem aos Emirados Árabes , mas gerou polêmica sobre como a viagem foi financiada. Filho do presidente Jair Bolsonaro , o deputado foi a Heloísa Bolsonaro respondeu às críticas atacando a oposição e alegando que o passeio foi feito com "recursos próprios". A foto turística, de quase mil reais, divulgada na rede social da esposa do deputado federal(PSL-SP) poderia ser apenas uma lembrança de uma viagem aos, mas gerou polêmica sobre como a viagem foi financiada. Filho do presidente, o deputado foi a Dubai com comitiva de 69 pessoas e aproveitou para se fantasiar de sheik ao lado da esposa e da filha respondeu às críticas atacando a oposição e alegando que o passeio foi feito com "recursos próprios".

Dilma Rousse ff dormindo em um voo de primeira classe e escreveu que os ex-presidentes Lula e Dilma "debocham" do povo brasileiro. Foi uma tentativa de comparar a situação ao que está vivendo após publicar registro de sua viagem em família nas redes sociais. Segundo ela, a ida a Dubai foi "a passeio e a trabalho". "Sempre que viajamos fazemos com recursos próprios. Não há preço que pague essa consciência tranquila e não precisar esconder nada que fazemos", continuou.



Sabe por que brasileiros estão passando fome? Porque você apoiou o "fique em casa a economia, a gente vê depois" enquanto aglomerava na praia de Ilha Grande com os amiguinhos sem máscara, hipócrita



Eu venho aqui para atrair empregos p Brasil, para desfazer a merda que vc fez aí pic.twitter.com/rmhpFwKwk4 %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) October 18, 2021

O deputado federal, "filho 02" do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), também se manifestou em seu Twitter atacando também governadores que agiram para combater a pandemia da covid-19. Ele relembrou o problema da fome no Brasil, culpou a política do "fique em casa" e informou que viajou ao país árabe para atrair empregos para o Brasil.