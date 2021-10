Deputado Eduardo Bolsonaro coma família, mulher e filha, em viagem diplomática a Dubai (foto: Reprodução/ Redes sociais)

Uma publicação de Heloísa Bolsonaro, casada com o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL/SP), filho "03" do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), causou um alvoroço entre opositores da família e do governo federal.





Sabe por que brasileiros estão passando fome? Porque você apoiou o "fique em casa a economia, a gente vê depois" enquanto aglomerava na praia de Ilha Grande com os amiguinhos sem máscara, hipócrita



Eu venho aqui para atrair empregos p Brasil, para desfazer a merda que vc fez aí pic.twitter.com/rmhpFwKwk4 %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) October 18, 2021

No post de Heloísa, Eduardo aparece vestido de "sheik", juntamente com a família, Heloísa e a filha do casal, também fantasiadas de trajes típicos da região de Dubai, onde o parlamentar esteve acompanhado de uma comitiva de 69 pessoas aos Emirados Árabes, com custo em torno de R$ 3,6 milhões.O deputado declarou, no entanto, através de uma publicação nas redes sociais, que viajou com recursos próprios. ''Eu não estou aqui com dinheiro público. A minha viagem para cá com a minha esposa tem zero reais de contribuinte”, afirmou Eduardo, que disse estar representando a Frente Parlamentar Brasil-Emirados Árabes.A imagem é de uma foto típica de turistas, que não chamaria a atenção não fossem pelos trajes usados pela família, que aparecem fantasiados de árabes, e o preço cobrado para o registro do momento.Um site turístico da capital dos Emirados Árabes Unidos oferece a sessão fotográfica, com direito a trajes e maquiagem, realizada no Central Market Souk, por 174,22 dólares o casal e uma criança (cerca de R$ 955 ao câmbio de hoje).

Expo Dubau 2020

Eduardo Bolsonaro está em Dubai junto com a comitiva brasileira para participar da Expo Dubai 2020. Além dele, o vice-presidente Hamilton Mourão e outras 68 pessoas do governo fazem parte da entourage cujo custo aos cofres públicos pode chegar a R$ 3,6 milhões.Em vídeo divulgado em seu perfil no Twitter, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) defendeu em Dubai o uso de dinheiro público para que uma “grande comitiva” acompanhe o presidente Jair Bolsonaro em viagem aos Emirados Árabes Unidos para participar do evento internacional Dubai Expo, previsto para durar até o próximo ano.“Primeiro: uma comitiva grande aqui é vista como um sinal de prestígio. Segundo: eu não estou aqui com dinheiro público. A minha viagem para cá com a minha esposa tem zero reais de contribuinte”, declarou.