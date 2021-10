Eduardo Bolsonaro elogia Guedes: 'Economia do Brasil se recuperando'

Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) comemora projeção de avanço na economia (foto: Câmara dos Deputados/Divulgação)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) comemorou nas redes sociais que a economia do Brasil é “destaque mundial”. O filho “03” do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) compartilhou o trecho de uma matéria dizendo que o “Banco Mundial aumenta expectativa de crescimento econômico do Brasil” e agradeceu ao ministro Paulo Guedes.