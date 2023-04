Por que 19 de Abril não é mais Dia do Índio? Entenda

Desde a invasão portuguesa no Brasil, os povos indígenas sofrem com marginalização e preconceito (foto: Edgar Kanaykõ/Divulgação) Em 19 de abril é comemorado o Dia dos Povos Indígenas, o antigo Dia do Índio. A data remonta à década de 1940 e visa celebrar a cultura e história dos povos originários. A mudança de nome, que ocorreu em julho de 2022, foi resultado de debates e reflexões sobre a importância da representatividade e das escolhas linguísticas.





O Dia do Índio teve seu nome mudado a partir de um projeto de lei apresentado em 2019 e aprovado no Congresso Nacional e sancionado pela Presidência em 8 de julho de 2022, mudando oficialmente seu nome.





Segundo os próprios indígenas, tratar os povos originários pelo termo ‘índio’ é limitado e reducionista, e acaba, por vezes, sendo utilizado como sinônimo de algo ‘selvagem’ ou ‘atrasado’, além de colocá-los como uma única entidade.







Os povos originários têm sido historicamente marginalizados e discriminados no Brasil, e essa mudança de nome é uma forma de reconhecer sua existência e contribuição para a plural e rica tapeçaria cultural do nosso país.



Conforme o relatório Violência Contra os Povos Indígenas no Brasil, em 2021 foram 305 casos de invasão, exploração ilegal e danos a 226 terras indígenas de 22 estados. O relatório com os dados de 2022 ainda será divulgado.





A mudança de nome ainda está em processo de consolidação. Apesar de oficializada, muitos ainda usam a expressão “Dia do Índio”, seja por costume ou por não entender a diferença. No entanto, a mudança para “Dia dos Povos Indígenas” é uma tendência crescente que reflete a necessidade de uma visão mais justa e inclusiva da imensa diversidade cultural do Brasil.