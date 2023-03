Aluna é alvo de ataques homofóbicos e incentivada a se suicidar: 'Se mata'

Mensagens criminosas foram enviadas à vítima na última quinta-feira (2/3) (foto: Arquivo pessoal/Instagram/Reprodução)



Uma adolescente de 17 anos, que mora em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, foi vítima de ataques homofóbicos e gordofóbicos nas redes sociais, além de incentivos ao suicídio. Segundo a vítima, I.S.C., que estuda na Escola Estadual Batista de Oliveira, as mensagens criminosas foram feitas por outra aluna do colégio. Ela ainda escreveu que a adolescente merecia ser estuprada.

Nas mensagens privadas a que o Estado de Minas teve acesso – enviadas pela agressora à vítima na última quinta-feira (2/3) pelo Instagram – , a jovem é qualificada com diversos termos pejorativos e também é xingada. “Nós temos uma p*****a no nono ano (...). Você é tão imunda, que quando vejo me dá nojo”, escreveu a agressora, chamando a estudante ainda de “marmita”. “Você devia ser estuprada por 90 homens diferentes”, afirma em outro trecho.



“Quando vi aqui aquilo, comecei a ficar apavorada. A pessoa estava me xingando de tudo. Na minha cabeça, naquele momento, eu falei: ‘essa pessoa tá com muito ódio de mim’. Isso me machucou muito”, conta a adolescente em entrevista ao EM.

A autora das agressões ainda menciona o corpo da jovem e sugere que o objetivo dela na escola é se prostituir. “Você se acha gostosa, mas só serve para ser c****a. Ainda por cima é gorda. Você é gorda e p*****a. (...). Você não tá lá [na escola] só para passar de ano. Você quer dar seu corpinho feio para todos.”

O perfil anônimo segue dizendo que a estudante, que é bissexual, é “a vergonha daquele lugar”. “Você devia morrer. (...). Se mata de uma vez. Você não terá futuro. (...). Para piorar, você é LGBT”.

“Tenho depressão e ansiedade”, diz estudante

A vítima afirma que sofreu forte abalo emocional com o epsódio. “Tenho depressão e ansiedade. Já passei por muita coisa e isso faz com que eu fique mais sensível a esse tipo de coisa. No dia seguinte fiquei exausta mentalmente. Não queria nem sair de casa”, diz a jovem, pontuando que recebeu o devido amparo na instituição de ensino. A família ainda não registrou boletim de ocorrência na Polícia Militar.





Escola realizará atividades de conscientização sobre bullying, diz SEE-MG

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE-MG) disse que “a gestão da unidade escolar está oferecendo acolhimento à estudante e à sua família”. O caso, conforme a pasta, será acompanhando pela Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora. Por fim, a secretaria afirma que a escola “está elaborando atividades com todos os estudantes, para conscientizar sobre o bullying e crimes cibernéticos”.

Leia na íntegra:

"Sobre o caso envolvendo uma estudante da Escola Estadual Batista de Oliveira, em Juiz de Fora, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) informa que a gestão da unidade escolar está oferecendo acolhimento à estudante e à sua família. A Superintendência Regional de Ensino de Juiz de Fora, responsável pela coordenação da escola, irá acompanhar a situação, por meio do Núcleo de Acolhimento Educacional (NAE), formado por psicólogo e assistente social, para acolhimento e diálogo com os alunos da escola. Além disso, a escola está elaborando atividades com todos os estudantes, para conscientizar sobre o bullying e crimes cibernéticos, por meio do Programa Convivência Democrática, que articula projetos e estratégias pedagógicas preventivas para a melhoria da convivência no ambiente escolar."