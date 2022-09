Depois de desistir de ser o "Ken Humano", jovem vira auxiliar de pedreiro

Conhecido como Mr. Adam, ele ainda compartilha conteúdos no Instagram, mas agora com um outro olhar sobre si mesmo (foto: Instagram/Reprodução)



Felipe Máximo Dias de Oliveira, de 18 anos, usou as redes sociais para contar que desistiu de se tornar o 'Ken humano' brasileiro e virou auxiliar de pedreiro.









"Eu via problemas em mim que não existiam, não vejo necessidade de fazer nenhuma cirurgia agora. Me olhei no espelho e consegui me ver", afirmou Felipe, ao anunciar a desistência das modificações corporais.





Ele contou que está morando sozinho desde que a irmã foi viver em Portugal. Para arcar com o aluguel, aceitou uma proposta de trabalho do tio e do padrasto, que trabalham há muitos anos em obras.





"Com toda a dificuldade para trabalhar e precisando urgentemente de emprego acabei aproveitando a oportunidade que eles puderam me dar. Já tinha uma leve experiência [na função] então deu certinho", disse.





"Não só tenho orgulho do meu trabalho mas também gosto de estar na obra, né... Na construção civil", completou.