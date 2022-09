Identidade e transição de gênero: mostra em BH aborda universo LBGTQIA+

Documentário Limiar já passou por diversos festivais nacionais e internacionais, exibindo ao público os dilemas de um adolescente durante a transição de gênero (foto: Limiar/Reprodução)

Documentário

Programação

Com a proposta de celebrar e valorizar a cultura da comunidade LGBTQIA+, o Cine Santa Tereza exibe até domingo (11/9) seis curtas e seis longas-metragens. A iniciativa integra a programação da primeira edição do Queer Festival em Belo Horizonte. Uma das obras audiovisuais é "Limiar", que já passou por diversos festivais nacionais e internacionais, exibindo ao público os dilemas de um adolescente durante a transição de gênero.Conforme a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), “a intenção é reconhecer artistas LGBTQIA e suas potencialidades, respondendo à falta de visibilidade historicamente conferida a essas produções no Brasil”.Um dos destaques vai para o longa-metragem nacional “Mãe só há uma”, de 2015. Baseado em um caso real, o filme narra a história de Pierre, de 16 anos. Ele descobre que sua família não é biológica quando a polícia prende sua mãe.Em busca da verdade sobre o passado, o adolescente vai atrás dos seus verdadeiros parentes. No meio desse processo, Pierre também embarca numa jornada de autoconhecimento em relação à sua sexualidade.A produção audiovisual tem direção assinada pela renomada e premiada Anna Muylaert, que também dirigiu, no mesmo ano, “Que Horas Ela Volta?”, protagonizado por Regina Casé.Outra vertente da programação é o gênero documentário. Dirigida por Coraci Ruiz, a produção nacional “Limiar”, de 2020, é autobiográfica, sendo realizada por uma mãe que acompanha, entre 2016 e 2019, a transição de gênero do filho adolescente.Na obra, ela o entrevista, abordando os conflitos e as incertezas na busca pela identidade. Vale destacar que a produção passou por mais de 45 festivais brasileiros e internacionais.As exibições ocorrem às 19h, com exceção da sexta-feira (9/9), em que a sessão começará às 16h30.Os ingressos são gratuitos e podem ser retirados no site diskingressos.com.br ou na bilheteria do cinema – Rua Estrela do Sul, 89, Santa Tereza – até 30 minutos de antecedência.A programação completa de curtas e longas está disponível no site da PBH. Acesse aqui.