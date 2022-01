Um legado precioso para a história mineira

Eduardo Azeredo e Heloisa (foto: fotos: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

Encontro Eduardo Azeredo na sala da diretoria deste jornal. Ele está ótimo, saudável, bem- humorado, e como foi a primeira vez em que nos encontramos, é claro que a conversa resvalou para a injustiça que recebeu. Ele comenta sem amargura que não sabe como receberá de volta o ano e tanto que passou no Corpo de Bombeiros. “Já recebeu”, fui logo afirmando. Ele tinha com ele, e recebi com dedicatória e autografado, o livro “O x no lugar certo – Desafios e memórias da vida pública”, que escreveu durante seu retiro nos bombeiros, no qual relata casos de seu tempo de governador – alguns deles com muita graça. Documentos pouco conhecidos e fotos com muita gente conhecida e famosa também estão no livro, que estará sendo lançado nos próximos dias.



Encontro Eduardo Azeredo na sala da diretoria deste jornal. Ele está ótimo, saudável, bem- humorado, e como foi a primeira vez em que nos encontramos, é claro que a conversa resvalou para a injustiça que recebeu. Ele comenta sem amargura que não sabe como receberá de volta o ano e tanto que passou no Corpo de Bombeiros. “Já recebeu”, fui logo afirmando. Ele tinha com ele, e recebi com dedicatória e autografado, o livro “O x no lugar certo – Desafios e memórias da vida pública”, que escreveu durante seu retiro nos bombeiros, no qual relata casos de seu tempo de governador – alguns deles com muita graça. Documentos pouco conhecidos e fotos com muita gente conhecida e famosa também estão no livro, que estará sendo lançado nos próximos dias.

Estava com ele o amigo Amilcar Vianna Martins Filho, que faz a apresentação do texto. E avalia muito bem o autor: “Sem deixar de reafirmar à exaustão sua profunda indignação com a injustiça de que foi vítima, Eduardo se recusa a nivelar-se com a baixeza de seus detratores e mantém, ao longo do livro, a postura sobranceira, elegante e respeitosa que faz parte de sua personalidade”. Apresentação com a qual concordo totalmente.





Victor e Bebela Vasconcellos, aniversariante de amanhã, e Cristiana Gutierrez A aniversariante de terça-feira é Luiza Barcelos





COVID

os “sem noção”





Depois de dois anos penando com a pandemia, ainda tem quem não entendeu que se estiver com garganta arranhando, coriza ou dor de cabeça não pode sair de casa enquanto não fizer um exame. As farmácias e laboratórios estão lotados de pessoas fazendo teste, resultado das festas particulares de réveillon. Os encontros foram, em sua maioria, para grupos pequenos de amigos. Mesmo assim, não foram poucos os casos de pessoas que, dias depois, apareceram com sintomas de gripe, e recorreram ao exame para tirar a prova dos nove, se é influenza ou COVID. Vários casos testaram positivo para o coronavírus e quando essas pessoas começaram a informar aos demais convidados que havia testado positivos, escutaram relatos surpreendentes como: “Fulano me disse na festa que estava com dor de cabeça há dois dias”, ou “Beltrano estava reclamando de dor de garganta na virada”. Isso sem contar os vários casos de empregados gripados indo trabalhar. Achava que não precisaríamos mais avisar esse tipo de coisa, mas vá lá: a pandemia não acabou. Tomem cuidado. Não saiam de casa e nem tenham contato com as pessoas se sentirem qualquer coisa fora da sua situação normal.





CURSOS ON-LINE

para férias





O Centro Universitário Facens oferece, durante o período de férias, cursos de de curta duração, de capacitação e extensão, com certificado. Neste ano, serão ofertados mais de 50 cursos nos formatos on-line ao vivo, EaD e presencial. As inscrições podem ser feitas até 19 de janeiro, e as aulas acontecem em 24 de janeiro e 4 de fevereiro. Alguns cursos têm pré-requisitos; contudo, há diversas opções para outras áreas de atuação e sem necessidade de conhecimento previamente adquirido.





CRESCIMENTO

aviação executiva





Desde o início da pandemia, um setor que tem crescido bastante é o da aviação executiva. Não foram poucas as vezes que a coluna noticiou engarrafamento em aeroporto e falta de espaço em points da moda para descida dos jatinhos. Em 2021, o aumento foi de 50% em relação ao ano anterior. A demanda por destinos de lazer e agenda otimizada nas capitais são o novo normal para quem utiliza o compartilhamento de aeronaves, segundo informações da Avantto. Resultado das novas formas de comportamento e consumo na sociedade, que surgiram com a pandemia da COVID-19. O aumento do uso de jatos e helicópteros particulares subiu em meio ao isolamento social, e agora se mantém em constante utilização diante da nova rotina de empresários e executivos que migraram para o modelo híbrido de trabalho. Agora, o uso não é apenas para destino de lazer. Virou rotina ir da cidade de São Paulo para os condomínios de luxo no interior do estado, diariamente, ou para o litoral norte, como as praias de Juquehy/Baleia. Já no Rio de Janeiro, as rotas Angra dos Reis, Paraty e Búzios estão entre as mais procuradas.





ENTREVISTA

Academia Mineira de Letras





A psicanalista e escritora Ana Cecília Carvalho é a convidada da próxima quinta-feira (13/1), no programa de entrevistas da Academia Mineira de Letras. O presidente da Academia, o jornalista Rogério Faria Tavares, conversará com a profissional sobre sua carreira e as obras publicadas nas últimas décadas. O vídeo “A literatura de Ana Cecília Carvalho” estará disponível no canal do YouTube da AML a partir das 11h.





MANOBRAS

para o carnaval





Por causa da pandemia, vários carnavais de rua foram cancelados pelas prefeituras para evitar aumento de contágios pela nova cepa. Bahia, Rio, São Paulo e vários outros estados cancelaram o carnaval de rua. SP e RJ vão manter os desfiles das escolas de samba. A PBH não apoiará o carnaval de rua na capital mineira e com isso não vai liberar verba. Porém, as pessoas não aceitam um não como resposta. Promotores de eventos de Salvador estão organizando um carnaval na área externa do Centro de Convenções de Salvador. O pior de tudo é que as pessoas vão, se esbaldam, se contaminam, não acham vagas em hospitais e depois culpam prefeituras e governos. Vai entender.





ENXAQUECA

cirurgia aprovada





Só quem sofre de enxaqueca sabe como esta notícia é bem-vinda. Em 2000, foi desenvolvida e respaldada por vários estudos científicos a cirurgia para solucionar o problema de enxaqueca. A intervenção é pouco invasiva e tem o objetivo de descomprimir e liberar os ramos dos nervos trigêmeo e occipital, envolvidos nos pontos de dor. Mas não é qualquer pessoa que está apta a resolver seu problema com a cirurgia, que é realizada por diversos grupos de cirurgiões plásticos ao redor do mundo, com resultados positivos. Segundo o cirurgião plástico Paolo Rubez, a cirurgia pode ser feita em qualquer paciente que tenha diagnóstico de migrânea (enxaqueca) feito por um neurologista, e que sofra com duas ou mais crises severas de dor por mês que não consigam ser controladas por medicações.





INHOTIM

mais dias





Nas férias, o museu vai funcionar também às quartas-feiras. Agora, a visitação será de quarta a sexta, das 9h30 às 16h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30. O instituto traz programação para público de todas as idades. Além das galerias e obras permanentes, Inhotim apresenta mostras temporárias, como “Abdias Nascimento, Tunga e o Museu de Arte Negra” e a coletiva “Deslocamentos”, atividades mediadas por educadores, entre outras ações. A capacidade máxima de visitantes permanece em 1,5 mil pessoas por dia e os ingressos devem ser adquiridos com antecedência através da plataforma Sympla.





FÉRIAS

no CCBB-BH





Quem busca opções de atividades para divertir a criançada nas férias pode contar com o CCBB Educativo. Diversas oficinas serão realizadas no Lugar de Criação, envolvendo a família inteira. No mês de janeiro, a programação será estendida em mais dias da semana, com entrada gratuita, sempre às 15h. A Oficina de Saberes será realizada até 15 de janeiro, e até o dia 16 tem a Oficina de Artes. Para quem gosta de jogos, essa opção vai até o dia 22. Já a Oficina de Histórias será de 14 a 29. Capacidade limitada para até 15 pessoas, mediante agendamento prévio pela internet.





BRASILEIROS

na Forbes





Fundadora da marca de lifestyle sustentável Linus, desenvolvedora da primeira sandália vegana nacional, Isabela Chusid está entre os seis jovens mais promissores do país abaixo dos 30 anos, na categoria Moda, da lista Under 30 divulgada pela revista Forbes em 31 de dezembro. Ainda em dezembro, a marca lançou a camisa de linho, feita de linho com algodão cru, composta de fibra 100% natural, primeiro produto da Linus além das sandálias. Com apenas 23 anos, Isabela Chusid criou a marca Linus após ser diagnosticada com frouxidão ligamentar – condição que exige o uso de calçados com curvas de apoio para os pés. A Linus cresceu 700% na pandemia e, em apenas três anos, já esteve na New York Fashion Week. Além de Isabela, outros cinco jovens foram eleitos em Moda: Maju de Araújo, primeira modelo brasileira com síndrome de Down a desfilar em uma semana de moda nacional; Hisan Silva Santos, fundador da Dendezeiro; Felipe Matayoshi, fundador da Pace; Vitor Alves, fundador da Overcome; e Cecília Gromann, fundadora da Anacê.





AVIÃO

temático





Para celebrar os 50 anos de fundação do Walt Disney World Resort, a Disney e a Azul Linhas Aéreas criaram um avião inspirado na ratinha mais charmosa e famosa do mundo, a Minnie Mouse. Nesta quarta-feira (12/1), a aeronave será apresentada com toda a pompa para a imprensa e convidados especiais, no aeroporto internacional de Confins, com a presença de Cinthia Douglas, diretora de Marketing e Vendas para a América Latina do Walt Disney World. O lançamento dessa frota com a Azul faz parte de uma série de ações em comemoração aos 50 anos do complexo Disney, em Orlando.





HARRY POTTER

sempre em alta





A enorme criatividade da escritora Joanne K. Rowling, mais conhecida como Jo, é sem dúvida a grande responsável pelo sucesso da série de livros e filmes do bruxo Harry Potter. O parque temático criado no complexo da Universal abalou o reinado da Disney. Quem entra no Parque da Universal se depara com ruas quase vazias, mas quando passa pelo “muro”, encontra um formigueiro de pessoas de todas as idades se divertindo nos efeitos mágicos de suas criações. Para comemorar os 20 anos do lançamento do primeiro filme, a HBO MAX lançou, em 1º de janeiro, “Harry Potter: De volta a Hogwarts”, um encontro dos atores contando suas experiências nas filmagens. O especial se tornou, em questão de dias, o título mais assistido pelos usuários do streaming em toda a América Latina.





SEMANA DE 22

Vanguarda paulistana





O escritor Ruy Castro lançou o livro “As vozes da metrópole”, mais uma obra sua enaltecendo o estilo de vida carioca de antigamente. Mais uma vez, ele tenta passar uma imagem de modernidade, glamour e cultura na antiga capital do país. Mesmo com o balneário implodido pela inauguração de Brasília, esse Rio ainda é idealizado pelos saudosistas. Na nova obra, o escritor questiona a importância da Semana de Arte Moderna de 1922, realizada em São Paulo, dizendo que, historicamente, sua relevância foi superdimensionada e que, na verdade, o Rio já vivia intensa modernidade desde a virada do século 20, embora sem maiores repercussões. Resumindo: os paulistas seriam caipiras e os cariocas cosmopolitas. Pelo visto, o escritor (que, óbvio, mora no Rio) não sai de casa há séculos.





MALLS

investimentos concentrados





O circuito dos shoppings centers anda superagitado, sinalizando confiança na retomada do varejo no país. A compra de 40% do Shopping Estação (Venda Nova) pela XP Malls, pelo preço de R$ 150 milhões, é um bom indicador. O negócio é o primeiro passo da empresa para entrar em Minas – mas já está de olho em outro. O objetivo é atrair mais investidores para os fundos imobiliários, que andaram em baixa no ano passado. E pelo mesmo motivo, também está em curso o ‘namoro’ da BR Malls e a Alliance, cuja união poderá criar a maior administradora de shoppings centers brasileira, com 58 malls em 16 estados, e 10% de toda área locável do segmento no país.





COVID-19

linguagem virótica





O espírito brincalhão dos latinos acabou por inventar um novo vocabulário para o idioma, em razão da longa convivência com o coronavírus. Chamado de coronalengua pelos espanhóis, ganhou a devida tradução em português, com inúmeras variações e significados. E dois deles merecem destaque: um por indicar os recém-nascidos que vieram ao mundo neste período e conseguiram sobreviver, chamados de coronobebês. O outro define aqueles que recusam a vacinação ou o uso de máscaras, chamados de coronidiotas. Melhor, impossível.





TRUSTES

saída à chinesa





Anunciado como algo positivo, o fato de a Apple ultrapassar a barreira dos US$ 3 trilhões na sua valorização, o mercado indica algo sombrio para o futuro político e econômico do mundo. Segundo os sociólogos, o sistema que permite a uma empresa ter valor maior do que o PIB da maioria dos países (incluindo potências como França e Reino Unido) também corre o risco de perder o controle do Estado sobre as ambições corporativas. O curioso é que o único país a tratar desse tema com seriedade e tenacidade é a China, que, ironicamente, poderá servir de modelo para os países capitalistas.





GLOBO DE OURO

sabotado pelo vírus





A chegada de nova onda do coronavírus nos Estados Unidos, com uma violência impressionante, acabou por justificar, com um argumento consistente, o esvaziamento da entrega dos prêmios do Globo de Ouro, uma espécie de prévia do Oscar para destacar os melhores artistas e filmes da temporada. O fato é que a promoção já estava sendo boicotada, acusada de não ter diversidade nem entre o júri e nem nas indicações de premiados. Um pecado nesses tempos de politicamente correto. Pois, agora, os caprichos da natureza buscaram um motivo que, realmente, importa para definir a questão. Não terá nem transmissão pela TV.





CARRO ELÉTRICO

prestígio resgatado





Recente veiculação de revista tecnológica mostra a força do preconceito em relação à emancipação feminina. Pouca gente sabe, mas os carros elétricos já existiam no início do século 20 e eram a maioria entre os veículos na Europa e Estados Unidos. As mulheres adoravam, porque não sujavam, não tinham que usar manivela para o carro ligar (como nos movidos a gasolina), nem marcha para trocar e os espaços internos eram maiores. Com o barateamento do petróleo, a invenção do arranque elétrico e uma campanha machista dizendo que carro elétrico era ‘coisa de mulher’, o modelo à bateria foi esquecido. O retorno agora em grande estilo, com os modelos da Tesla, é uma bela vingança – embora tardia.