'Cultura belo-horizontina': internet resgata relação entre Anitta e UFMG

Um perfil no Twitter chamado “BH é meu país" resgatou, nessa terça-feira (21/3), a relação entre a cantora Anitta e o Museu de História Natural e Jardim Botânico (MHNJB) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A informação surpreendeu muitos fãs da cantora, que comentaram sobre o talento da cantora vir ‘de berço’. Um usuário da rede social disse trabalhar no museu e confessou que a informação sobre o parentesco entre Anitta e o autor do presépio é dada em todo fim de apresentação.

A obra de arte, que representa a tradição natalina brasileira, impressiona pela riqueza de detalhes e pela maneira como é costurada ao cotidiano de uma cidade, com sua variedade de artes e ofícios.

A própria Anitta já havia mencionado a ligação com o Presépio do Pipiripau em 2013, durante uma visita à capital mineira. Na ocasião, a cantora brincou em uma publicação no Instagram que o pai havia "exigido" que ela postasse sobre a tradição da família.



