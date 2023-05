Anitta diz que 'quase morreu' ano passado e passou por 'limpeza espiritual'

677

A cantora Anitta falou sobre seu atual estado de espírito e carreira, em entrevista ao podcast "Quem Pode, Pod", comandado por Giovanna Ewbanck e Fernanda Paes Leme, nesta terça-feira (16/5). Na entrevista de quase duas horas de duração, a artista pop revelou que passou por uma "limpeza espiritual" e que é muito sensitiva sobre sua carreira e movimentações.

Na primeira meia hora, Anitta contou que participou de uma sessão terapêutica de autoconhecimento e que chegou a fazer um mapa gestacional. Esse processo de isolamento e de reflexão causou muitas mudanças em sua vida, principalmente em relação aos romances.

"Me interesso por almas. Antes de ir pra lá, senti que me relacionava com uma pessoa que ia me colocar no ciclo de gostar, enjoar, porque fez isso e aquilo. Tinha padrão de quem fosse causar algo 'x' na minha vida. Agora acabou repetição. Fiquei 10 meses sem pegar ninguém, sem ter nada a mais. É uma 'limpezérrima' espiritual, eu mudei bastante esse padrão", disse ela.

Em outro trecho da conversa, Anitta lembrou da extensa agenda dos últimos meses e que "quase morreu". Segundo ela, o cuidado hospitalar foi extremo no final da turnê na Europa. "Eu quase morri. O show de Portugal estava com soro na veia. Era soro, aí entrei no palco e tirava. Depois, voltava para o soro. Estava quase morrendo, desmaiando. Isso tudo porque era o último da turnê, tinha feito dois meses de show, meu corpo não respondia por mim", lembra.

Anitta participou do "Quem pode, pod" (foto: Reprodução/YouTube)

Por fim, um terceiro ponto chamou a atenção das apresentadoras: a capacidade de Anitta de fazer previsões. Ela destaca que "já cansou" de falar sobre aeroportos e aviões.

"Uma vez, quando entrei na aeronave, perguntei para aeromoça se tinha chance dele quebrar no ar, já sentindo algo. Ela falou que nenhuma. Quando vimos, tiveram que voltar para o aeroporto. 'Foi você', me disse a aeromoça", relembra a cantora, que também deixou de voar e ir para determinados lugares apenas por sentir que não seria uma boa decisão.

Para o futuro, Anitta também adiantou que possui três novos clipes gravados e que irá lançar um álbum com sua nova gravadora. "A galera vai ficar chocada com a sonoridade", promete.