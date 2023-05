Blue Ivy dança com Beyoncé em show da turnê 'Renaissance', em Paris

677

Blue Ivy e Beyoncé no palco da 'Renaissance World Tour' (foto: Reprodução/Twitter) Durante a apresentação de Beyoncé no Stade de France, em Paris, nessa sexta-feira (26/5), os fãs da diva pop foram surpreendidos com a participação especial de Blue Ivy, filha de 10 anos da cantora com o rapper Jay-Z.

Usuários do Twitter expressaram seu encantamento com a performance, como uma fã que escreveu: "Meu Deus, Blue Ivy, eu te amo". Outra destacou: "Eita, como a Blue Ivy dança". Uma terceira brincou: "Beyoncé e Blue Ivy, vocês quase fizeram eu parar na UTI por causa dessa gracinha".

A Blue Ivy dançando na turnê da Beyonce AAAAA QUE MOMENTO pic.twitter.com/QDzWQBlY70 — PEDRAO (@Itspedrito) May 26, 2023

Renaissance World Tour

O show faz parte da turnê "Renaissance", que começou em 10 de maio, em Estocolmo, na Suécia, e passará pela Europa antes de seguir para a América do Norte. A turnê será encerrada no dia 27 de setembro, em Nova Orleans.

Esta é a primeira turnê solo de Beyoncé após sete anos, sendo a última, chamada "Formation", realizada em 2016. Em 2018, a cantora se apresentou ao lado do marido, na turnê "On the run II".