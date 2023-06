Filme mineiro concorre em duas categorias em festival em Portugal

A obra faz parte da seleção concorrente à categoria de melhor filme, e Igor Bastos é indicado na categoria de melhor diretor.Para o portal g1, Bastos celebra com orgulho o reconhecimento no festival que ocorrerá dia 24 de junho. "Estou muito feliz com essa seleção. Isso nos fez definir que o primeiro lançamento será em Lisboa, em Portugal, e, depois, vamos fazer o lançamento em outros países do mundo como o Marrocos. O lançamento no Brasil será o último, e a ansiedade já é muito grande. Por aqui só gratidão a toda minha equipe que topou o desafio de produzir o Placa-Mãe".