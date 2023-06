Golpes em ingressos de shows crescem com retomada de eventos

677

Golpes com ingressos de shows configuram crime de estelionato e falsificação de documento particular (foto: Freepik) No segundo semestre de 2023, grandes nomes da música como Taylor Swift, Roger Waters, Red Hot Chili Peppers e Bruno Mars passarão por São Paulo, atraindo milhares de fãs ansiosos por adquirir ingressos.

Entretanto, a intensa retomada de shows e a alta demanda por ingressos têm alimentado um mercado paralelo de revenda não regulamentado, onde golpistas se aproveitam da situação para aplicar fraudes.









Bárbara Pires, de 26 anos, e Edson Guidoni, de 28, enfrentaram problemas ao tentar comprar ingressos para o show Numanice, de Ludmilla. Enquanto Edson conseguiu identificar a tempo que o evento era falso, Bárbara acabou pagando R$ 400 por um ingresso inexistente e ainda tenta recuperar o dinheiro.





Golpistas também se aproveitam de eventos como o festival Mita, que contou com artistas como Lana del Rey, Florence The Machine e Sabrina Carpenter. Grupos do Facebook com milhares de membros são o cenário ideal para a atuação desses criminosos, que se passam por vendedores confiáveis e, em alguns casos, até apresentam documentos falsos para dar credibilidade às suas ofertas.





Márcio Chaves, advogado especialista em direito digital, afirma ao Estadão, que essas ações configuram crime de estelionato e falsificação de documento particular. Ele ressalta a importância de coletar provas e acionar as autoridades policiais, mas destaca que a atuação das autoridades ainda é insuficiente devido ao grande número de eventos.





Fãs e frequentadores de shows estão se unindo em grupos de WhatsApp para se proteger desses golpes, estabelecendo regras rígidas para compra e venda de ingressos. No entanto, a única forma totalmente segura de adquirir ingressos é por meio dos canais oficiais, uma vez que o mercado não é regulamentado e os golpistas estão sempre aprimorando suas técnicas.