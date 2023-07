Paul McCartney deve retornar ao país em dezembro deste ano Reprodução/Redes Sociais

O ex-Beatles Paul McCartney vai fazer um show na Arena MRV ainda este ano. De acordo com o colunista Lauro Jardim, do jornal "O Globo", McCartney retorna ao Brasil em dezembro, quase cinco anos depois de sua última apresentação no país. A turnê deve passar em cinco cidades do país, incluindo Belo Horizonte, em dezembro.