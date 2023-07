677

Em turnê inédita pelo Brasil, o grupo SuperTramp Experience se apresenta em Belo Horizonte nesta sexta-feira (28) às 21h no palco do Palácio das Artes.





Em viagem por 13 cidades brasileiras, a banda é considerada o melhor tributo ao Supertramp e o único grupo reconhecido pelo co-fundador Roger Hodgson.





No palco, os músicos se dedicam a performar o repertório, a energia e a emoção da lendária banda inglesa. A banda europeia é formada por Antoine Oheix (vocal e teclados), Alan Valley (guitarra, teclados e backing vocal), David Martin (saxofone, teclado, coros), Jean-Claude Givone (baixo, coros) e Stéphane Glory (bateria).





Com quase duas horas de espetáculo, o show tem no repertório canções como “The Logical Song”, “Dreamer”, “School”, “Goodbye Stranger”, “Fool's Overture”, “Crazy, Hide in your Shell”, entre outras.





Trata-se de ótima oportunidade para relembrar os sucessos da banda, já que em 2023 comemora-se 44 anos do lançamento do histórico álbum “Breakfast In América”, repleto de grandes sucessos e que foi um dos cinco mais vendidos na história.

SERVIÇO:

28/07/23 (sexta-feira), às 21h.

LOCAL: Grande Teatro Cemig Palácio das Artes | Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro – BH/MG

INGRESSOS

1º LOTE (50% dos ingressos disponíveis por setor)

Plateia I - R$ 220,00 (inteira) / R$ 110,00 (meia)

Plateia II - R$ 190,00 (inteira) / R$ 95,00 (meia)

Plateia Superior - R$ 160,00 (inteira) / R$ 80,00 (meia)

2º LOTE (50% dos ingressos disponíveis por setor)

Plateia I - R$ 240,00 (inteira) / R$ 120,00 (meia)

Plateia II - R$ 210,00 (inteira) / R$ 105,00 (meia)

Plateia Superior - R$ 170,00 (inteira) / R$ 85,00 (meia)

PONTOS DE VENDA

- Online: www.eventim.com.br/event/supertramp-experience-palacio-das-artes-17168401/

- Bilheteria do Palácio das Artes | Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro – BH/MG (*)

(*) Funcionamento: de terça a sábado, das 12h às 21h, e aos domingos, das 17h às 20h.