Maroon 5 em BH: banda é a atração internacional na inauguração da Arena MRV

Maroon 5 será a grande atração internacional de inauguração da Arena MRV (foto: Marcus Ingram/Getty Images/AFP) A banda norte-americana Maroon 5, conhecida por sucessos como “Moves like jagger”, será uma das atrações da grande inauguração da Arena MRV, dia 9 de setembro, em Belo Horizonte. O grupo, que já veio à capital mineira em 2016, agora retorna ao país para o "The Town' na mesma época, o que facilitou a escolha de um show internacional para as negociações.





Agora, o grupo do vocalista Adam Levine já está confirmado para fazer show no estádio no dia 9 de setembro, de acordo com o portal Moon BH e o jornalista José Norberto Flesch, conhecido por dar em primeira mão os anúncios das apresentações internacionais no Brasil. A confirmação do grupo deve ser feita em breve.





A banda estará no país como headliner do "The Town", em São Paulo, dia 7 de setembro.