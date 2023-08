677

Jonas Brothers fazem shows da 'The Tour' nos Estados Unidos e deixam Brasil de fora da agenda Dia Dipasupil / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP Os irmãos Joe, Nick e Kevin, os Jonas Brothers, iniciaram uma nova turnê mundial, intitulada de "The Tour", em referência ao último álbum de estúdio, "The Album". A agenda do trio tem shows até junho de 2024, mas até o momento eles não anunciaram uma data no Brasil. Enquanto fãs aguardam, eles instigaram os brasileiros ao mencionar o país durante o show de Boston, na última terça-feira (15/8).









Logo depois da interação Joe disparou: “Nos vemos em breve no Brasil”. No entanto, os irmãos estão com a agenda fechada até junho de 2024 com shows na Europa, Nova Zelândia e Austrália. Apesar disso, a frase do artista animou o público brasileiro e aumentou a expectativa de um anúncio em breve.





%uD83C%uDFA5 [LEGENDADO] Legendamos para vocês essa interação maravilhosa de Joe Jonas com o fã brasileiro Emerson, no show de ontem (15) da #TheTour. Promessa é dívida, viu, Joe? Te esperamos aqui no Brasil em breve %uD83D%uDE1C%uD83D%uDC9B pic.twitter.com/rFFXB1vR37 %u2014 Joe Jonas Brasil (@joejonasportal) August 17, 2023

se cair tem que anunciar shows no brasil



os jonas brothers: pic.twitter.com/VYu04fxg4U %u2014 nathie going to THE TOUR %u2728 (@jonathiedream) August 16, 2023

só espero que os jonas brothers tenham só 10 fãs mesmo, principalmente na hora de comprar ingresso pra show no brasil pic.twitter.com/yzD39SgGfw %u2014 bru (@justjonasbrr) August 17, 2023

JONAS BROTHERS NO BRASIL VOU CHORAR pic.twitter.com/T73R7FVL52 %u2014 annie (@vulgoannie) August 16, 2023

milhares de pessoas nesse lugar e joe jonas foi escolher justo UM BRASILEIRO kkkkkk

o karma, minha gente, nunca falha

Deus te abençoe, emerson https://t.co/A5PNfWQxWZ %u2014 Jonas no Brasil (@jonasnobrasil) August 16, 2023

JONAS BROTHERS NO BRASIL PORRA pic.twitter.com/DlkSeMgiM1 %u2014 %uD835%uDC57 %uD835%uDC62 %uD835%uDC59 %uD835%uDC52 %uD835%uDC60 (@ravensnthorns) August 16, 2023

jonas brothers no brasil pic.twitter.com/gyaXE1BjgK %u2014 juliana (@nickjonaxss) August 16, 2023

eu só consigo pensar nisso eu só consigo pensar em jonas brothers no brasil eu n sei mais oq fazer da vida PRECISO DE DINHEIRO e espero não estar me iludindo pela 50° vez pic.twitter.com/szebJTbcDR %u2014 mari (@choosearianabr) August 16, 2023





Brasileiros chamam atenção na Times Square

Os fãs do trio inovaram o jeitinho de dizer a famosa frase “Come to Brazil (venha ao Brasil)”, quando brasileiros pedem shows de artistas internacionais no país. O público se mobilizou e pagou um anúncio no telão da Times Square, em Nova York, nos Estados Unidos, para que a mensagem chegasse até os irmãos.





Um vídeo foi transmitido com registros dos três em passagens anteriores pelo Brasil e, claro, o “come to Brazil”. Eles já vieram ao país em 2009, 2010 e 2013, fora as passagens de Joe e Nick em carreira solo.