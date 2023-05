Jonas Brothers lançam "The Album", inspirado nos anos 1970

677

(foto: Reprodução/Instagram)

Na última sexta-feira (12/5), o trio Jonas Brothers lançou o sexto álbum de estúdio da carreira, intitulado "The Album". O novo disco é inspirado nas músicas dos anos 1970 e no estilo do trio australiano Bee Gees.

O álbum conta com a produção de som de Jon Bellion e estão no repertório os singles Wings e Waffle House, lançados anteriormente.

Em uma entrevista para a Variety, os irmãos Kevin Jonas, Nick Jonas e Joe Jonas falam sobre a inspiração no Bee Gees: “Eles foram uma grande influência em nossas vidas, crescemos ouvindo com nosso pai”, disse Kevin Jonas. “Como crescemos sendo três irmãos numa banda, definitivamente entendemos as semelhanças”, contam os irmãos.

No Instagram oficial da banda, os Jonas Brothers deixaram uma mensagem para os fãs e falaram sobre a expectativa em relação ao novo álbum, que garantiram pertencer aos fãs.

“A jornada à qual este álbum nos levou foi uma experiência única e, finalmente, compartilhar essas músicas com você significa o mundo para nós. Obrigado ao incrível Jon Bellion por nos ajudar a dar vida a este corpo de trabalho. Estamos muito orgulhosos dessas músicas e esperamos que você goste tanto quanto nós. O álbum é seu agora!”, diz a banda no post.

O último disco lançado pelos Jonas Brothers foi Happiness Begins, lançado em 2019. Este foi o primeiro álbum do trio depois de um hiato de 10 anos, de 2010 a 2019, período em que os irmãos decidiram focar em projetos solos. As 12 músicas de The Album estão disponíveis para streaming no Spotify.