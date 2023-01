Ano novo, Miley nova! Cantora anuncia 8° álbum, 'Endless Summer Vacation'

Miley Cyrus na capa de seu oitavo álbum, "Endless Summer Vacation" (foto: Divulgação/Brianna Capozzi) Ano novo, Miley nova! Foi assim que a cantora Miley Cyrus despertou a curiosidade dos fãs pelo mundo afora com cartazes espalhados por várias cidades - no Brasil, os posters foram distribuídos no Rio de Janeiro. Tudo isso para anunciar que seu oitavo álbum de estúdio, intitulado “Endless Summer Vacation”, chegará às plataformas digitais no dia 10 de março.

















A capa do projeto também foi revelada, em que a cantora aparece pendurada em um trapézio e corroborando com o próprio nome o trabalho, "Férias de verão sem fim", focado em um devaneio de verão, com um céu azul.

Com fotografia de Brianna Capozzi e executada por Miley, a capa sequer possui qualquer efeito visual aplicado. Além disso, o trailer completa essa tese, com a artista na piscina de óculos de sol, junto a alguns coqueiros - todos elementos da estação do ano.





A música e a identidade visual de “Endless Summer Vacation” servem como reflexo de toda força que a artista encontrou ao focar em sua saúde, tanto física quanto mental para 2023, com uma fase mais forte e confiante. Gravado em Los Angeles e produzido por Kid Harpoon, Greg Kurstin, Mike WiLL Made-It e Tyler Johnson, novo álbum é descrito por ela como "uma carta a LA".





Os fãs podem encontrar a pré-venda de diferentes configurações de “Endless Summer Vacation”, incluindo vinis preto e vermelho e uma exclusiva variação do LP, disponível apenas em shop.mileycyrus.com. E podem, ainda, fazer o pre-save do álbum nas plataformas digitais.

'Flowers'

A primeira aposta de “Endless Summer Vacation” será o novo single “Flowers”, que será lançado em 13 de janeiro. Miley anunciou a canção em seu especial de Ano Novo da rede de TV americana NBC, “Miley’s New Year’s Eve Party”, apresentado ao lado da superstar global Dolly Parton.





No maior estilo superstar, entre suas performances e o papel de apresentadora, ela presenteou os fãs nas últimas horas de 2022 com conteúdos especiais de “Flowers”.





Sobre Miley Cyrus

Miley Cyrus é um dos nomes de maior influência da cultura pop, com mais de 190 milhões de seguidores no Instagram. Ela tem seis álbuns #1, incluindo a nomeação de “Bangerz”, 3x platina nos EUA, ao GRAMMY 2013. Além disso, alcançou a marca de cinco turnês globais esgotadas ao longo de sua carreira.

Em novembro de 2020, lançou seu sétimo álbum de estúdio, “Plastic Hearts”. O aclamado disco estreou em #1 no Top Rock Albums da Billboard e é seu sext álbum #1, tornando Miley a artista feminina que mais emplacou álbuns no top 10 neste século.





As faixas de “Plastic Hearts” foram reproduzidas mais de 3 bilhões de vezes. Em 2021, Miley se juntou a The Kid Laroi em um remix da música “Without You”. O remix estreou em #1 no Rock Chart da Billboard. Ela ainda fez parte do "Metallica Blacklist Album" (2021) - disco em que vários artistas apresentam suas versões para faixas do quinto álbum da banda, "Metallica" (1991) -, com um cover de “Nothing Else Matters”.

Na lista de recentes colaborações e parcerias, estão NBC/Peacock, Gucci e T-Mobile, além de muitos outros. Miley passou a maior parte de 2022 em turnê como headline de diversos festivais.





Defensora incansável da comunidade LGBTQIA+, a cantora dedica boa parte de seu tempo à organização sem fins lucrativos The Happy Hippie Foundation, que apoia jovens sem-teto, a comunidade e outros grupos vulneráveis.