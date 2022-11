Day Limns comemora ano de 'feats' e prepara novo álbum para 2023

Day Limns comemora colaborações em 2022 e revela novo álbum para 2023 (foto: Instagram/Reprodução) “Muito Além”, parceria entre Day Limns e Di Ferrero, é uma faixa que trabalha a união de dois artistas do punk/emo de duas gerações. O ex-Nx Zero, que bombou no início dos anos 2000, inclusive, é um dos ídolos da cantora que ‘estourou’ no “The Voice Brasil” e hoje realiza um sonho de dividir os vocais com ele. Para ela, é mais uma meta conquistada em 2022 entre as colaborações lançadas e muito mais está por vir no próximo ano.









“Mandei a música para ele em fevereiro, mas só lançamos agora porque eu tinha ideias e conceitos muito específicos que queria trabalhar e só lancei quando estava tudo muito certo dentro da história que eu queria contar. Ele super embarcou nessa história, Di é uma das pessoas mais genuínas do mercado, da indústria, então é muito gostoso trabalhar com ele. Espero fazer mais coisas com ele”, comemora.

O clipe apresenta uma releitura da “ilha” apresentada no vídeo de “7 Vidas”. "Construímos uma ilha onde o mar é simbolizado pelo bowl-piscina, e o palco é como se fosse o posto salva-vidas. Os "habitantes" são os skatistas, os amigos, o público - recrutado na nossa apresentação surpresa -, a banda etc. Mas nesse, não teve sereia pra me salvar quando eu ‘morri no mar’. Com isso, queria reforçar outro conceito já muito conhecido que é o D.I.Y ("Do It Yourself", aspecto fundamental do punk rock)", explica.

Ela continua: "Isso me veio a partir do momento que entendi que quando eu me senti estagnada e frustrada era justamente quando eu comecei a esperar que os outros fizessem o que, muitas vezes, eu poderia estar fazendo por mim. Mas é claro que, fazer você mesmo não significa fazer sempre tudo sozinho”.





“Acredito que esse clipe reforça muito essa ideia do corre, do correr riscos e de usar o que se tem nas mãos para realizar um sonho. E também existe um espírito de coletividade, das pessoas botando a mão na massa juntos por acreditarem num mesmo propósito ou mensagem; e mostra que esse processo por mais difícil e trabalhoso que seja, pode ser divertido”, completa.





Nesse sentido de parcerias, a artista ainda ressalta que este foi um ano em sua carreira de testar novos caminhos. “Trabalhei muito feat (colaboração) esse ano, se não me engano lancei uma música solo e o resto foi tudo feat: Clarissa, Thiago Pantaleão, Carolzinha, Hiosaki, Di Ferrero. Tenho trabalhado vários feats, que é uma coisa que eu não fazia muito. Ainda sai mais um antes do ano acabar, vai ser um presente de natal para todo mundo”, comenta.





Conquistas e novos projetos





Day avalia que as colaborações foram uma espécie de conquista para 2022, assim como a realização do sonho de abrir o show de Avril Lavigne no Brasil. A artista, que é fã da canadense e se inspirou nela para seu álbum “Bem-Vindo ao Clube”, comemora a vitória.





“Foi o melhor dia da minha vida, talvez uma das primeiras vezes que eu realmente me senti realizada. Eu soube qual é a sensação de realização. Era algo que a criança de 7 anos queria muito e é mais do que isso. Foi muito gostoso viver isso, ainda não caiu a ficha”, afirma.





Já para 2023, novidades estão por vir. “Não vou falar muita coisa, mas tem muitas músicas sendo feitas. Eu trabalho com conceito, então já está na minha cabeça, o nome também. Mas ainda não estamos no processo de execução porque estou muito focada neste final de ano. Acabando esses lançamentos já vou começar o processo de execução do que vai rolar ano que vem, que vai ser muita coisa legal”, garante.