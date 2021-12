Day anuncia 'BVAC Tour' para 2022 com promessa de passar por BH

Day conta com mais de 95 milhões de visualizações no Youtube e 80 milhões de streams (foto: Lana Pinho/ Divulgação) Ela está com tudo! Depois de lançar o primeiro disco de estúdio, “Bem-Vindo ao Clube”, Day anuncia turnê para 2022. O primeiro show para inaugurar este novo ciclo vai ser realizado em 15 de janeiro, no Hangar 110, em São Paulo, uma das principais casas de show do underground. Mas, segundo a cantora, a expectativa é de divulgar novas datas da turnê para depois do Carnaval, incluindo Belo Horizonte, a capital mineira.









Em entrevista ao Estado de Minas, ela destacou o papel que a música tem em sua vida e como se refletiu no álbum. “Música é a minha terapia, o jeito que eu encontrei de colocar meus sentimentos para fora e de fazer eles terem sentido de alguma forma. Esses dias comecei a sentir que ia surtar, sentei e comecei a escrever. Eu li o que eu escrevi, as coisas ficam mais claras, mais leves”, disse.





Ouça o álbum:









Show

Agora com o álbum para o público, chegou a fase que ela estava ansiosa: sair em turnê. “Eu fiz o disco já sonhando com o show, ele é feito para isso, qualquer pessoa que escuta tem a sensação do tipo: 'Mano, imagina isso em um show'. Eu recebi muito esse feedback, que para mim foi muito bom”, comemorou.





Desde o início da pandemia, Day e outros artistas foram impedidos de realizar shows e eventos. Agora, ela programou o retorno aos palcos para janeiro de 2022. Os fãs também se mostraram ansiosos por este retorno e conseguiram esgotar os ingressos. “Tô me sentindo muito feliz por estar a um mês do show e já ter esgotado numa casa de shows que é tão simbólica e especial, que foi palco de várias bandas de rock e da cena underground. Agora é só subir no palco e cantar, já sabendo que os ingressos estão esgotados. Eu fiquei um pouco preocupada porque dois anos sem fazer show, sem ter muita noção, preocupação com número na internet, streaming, você fica sem ter noção em quanto isso realmente vai converter no offline, no ao vivo. Então eu estou muito feliz, muito realizada”, ressaltou.

Day lançou o álbum 'Bem-Vindo ao Clube' em julho deste ano (foto: Lana Pinho/ Divulgação)





Ela está preparando várias surpresas para marcar a data. Uma delas, é a participação de artistas que são amigos de Day e vão estar presentes neste momento: Di Ferreiro, Konai e Clarissa! “Eu queria muito que tivesse participações para somar. Meu empresário falou: 'Day, a gente precisa anunciar o show e vamos pensar em participações'. Eu respondi para ele que já tinha pensado e na mesma hora peguei o celular, mandei mensagem para os três. São amigos meus, que eu sou fã e entendem a necessidade e a importância dessas parcerias até para a cena continuar crescendo. Foi uma coisa muito tipo: ‘Vamo? Vamo!’”, revelou.





E não são só eles: ela também vai ter a presença do guitarrista da banda NX-Zero, Gee Rocha, e o baixista da banda Glória, o Bonafé. “Estou muito bem acompanhada de nomes muito importantes para a cena e para a música, que entendem o ‘rolê’. Esse show vai ser muito louco, as pessoas podem esperar muita emoção. Pra mim vai ser difícil passar da primeira música sem chorar, eu vou ter que ensaiar bastante como engolir o choro para conseguir cantar”,





Live Sessions

Os fãs que já estão ansiosos, podem também ter um gostinho do que vai ser essa experiência com a “BVAC Live Sessions”, vídeos dela cantando ao vivo algumas músicas do álbum que estão sendo divulgados no YouTube. “A gente planeja levar algo bem próximo do que se viu nas live sessions para o palco, todo aquele cenário”, revelou. Confira:









Belo Horizonte

O show em São Paulo vai estrear a turnê, mas até lá novas datas vão ser anunciadas pela cantora e equipe. Day prometeu, durante a entrevista para o Estado de Minas, que Belo Horizonte está na lista de cidades que planeja trazer os shows da BVAC.





Ela, inclusive, vai estar no Festival de Verão BH , em 29 de janeiro de 2022, para uma participação especial com Vitão e Luccas Carlos. “Vai ser incrível! Mas com certeza vamos colocar Belo Horizonte na lista em um show da BVAC Tour e vai ser foda”, reforçou.





A ideia, segundo ela, é começar a divulgar mais cidades até o início do ano, mas os shows vão acontecer depois do Carnaval. “A gente vai estrear a BVAC Tour em São Paulo com esse show simbólico por ser onde é e com quem é e a gente vai começar a anunciar as outras datas para depois do carnaval”, informou.





Mais projetos

Ela não para! Além de pensar em toda divulgação do álbum e na turnê, Day já está a todo vapor também para começar novos projetos. “Eu tenho escrito várias músicas, tem uma pastinha secreta no meu Pinterest com o nome do que imagino ser meu próximo projeto. Tem uma pasta nas minhas notas com vários nomes que eu quero fazer parceria e algumas já estão confirmadas. Neste final de mês, meu foco é 100% para preparar o show e as músicas. As guias já estão nas minhas notas para começar a lançar depois do carnaval”, revelou.





Para começar o ano, ela adiantou que vai fazer uma parceria com Hiosaki. “Em janeiro, tem essa parceria, com esse artista que eu gosto muito e está na cena do ‘sad song’. Vai ter essa música com ele no começo do ano para a gente acalmar os nervos e depois começarão as novidades”, disse.