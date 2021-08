Carol Biazin: do The Voice ao primeiro álbum, 'Beijo de Judas'

Uma parceria inesperada para a divulgação do novo álbum, “Beijo de Judas”, uma música com a cantora Gloria Groove e com os amigos Vitão e Luisa Sonza. A carreira de Carol Biazin está de vento em popa, mas neste episódio do podcast Pouquinho ela conta como tudo começou e para onde vai. Uma parceria inesperada para a divulgação do novo álbum, “Beijo de Judas”, uma música com a cantora Gloria Groove e com os amigos Vitão e Luisa Sonza. A carreira deestá de vento em popa, mas neste episódio doela conta como tudo começou e para onde vai.





Na entrevista, a cantora falou sobre o processo de criação do álbum e das colaborações. “Sou muito fã da Gloria Groove, até hoje eu fico me tremendo para falar com ela”, brinca. E para quem gosta de “Rolê” se prepare: Carol cantou um trecho da canção no Pouquinho e está imperdível.





Mas, quem acessa o Spotify percebe que uma faixa ainda está indisponível, que é “Raio X”. “É a minha favorita do álbum inteiro, ainda estou um pouco apegada para lançar. Ela é super popular, tem uma vibe meio acústica”, disse dando spoiler do que vem por aí. Apesar disso, ela disse que ainda não tem data para lançamento.









Quem também gosta de saber da vida pessoal da cantora, ela falou sobre a fanfic que vive com a cantora Day. As duas namoram há três anos e se conheceram durante a gravação do The Voice Brasil. No podcast, ela falou sobre como tudo começou e hoje, mesmo com carreiras mais distintas, ainda trabalham juntas com composições e escrevem músicas uma para a outra.





A trajetória de Carol Biazin

Finalista do The Voice Brasil pelo time de Ivete Sangalo, Carol Biazin começou aos 13 cantando em bares de Campo Mourão, no interior do Paraná. Depois, tentou inscrição em vários reality shows, incluindo o The X Factor, antes de entrar na atração da Rede Globo, onde se tornou conhecida nacionalmente.









Impulsionada pela atenção recebida por conta do programa, Carol começou a postar covers no canal do Youtube e a constituir uma comunidade de fãs. Depois, eles mesmo ajudaram, com um financiamento coletivo, no lançamento do primeiro EP da cantora, em 2019, o S, que contém quatro músicas. “Meu EP fala muito sobre o que eu estava vivendo na época, tinha passado por uma fase do meu relacionamento à distância, e eu me inspirei muito nele. Falo muito da saudade, do amor e de como dói ir embora.”





