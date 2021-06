Pouquinho, um podcast de entrevista para conhecer mais seus ídolos

Fã que é fã sempre termina de ler ou ouvir uma entrevista de seu ídolo com aquela vontade de que a conversa poderia durar todo o tempo do mundo ou, pelo menos, mais alguns minutos. Você é assim? Nós somos e, para resolver isso, decidimos criar o Pouquinho, uma conversa com artistas que falam para diversos públicos, mas que sempre deixam essa turma com gostinho de “quero mais”. Fã que é fã sempre termina de ler ou ouvir uma entrevista de seu ídolo com aquela vontade de que a conversa poderia durar todo o tempo do mundo ou, pelo menos, mais alguns minutos. Você é assim? Nós somos e, para resolver isso, decidimos criar o, uma conversa com artistas que falam para diversos públicos, mas que sempre deixam essa turma com gostinho de “quero mais”.





O novo podcast do Portal Uai e jornal Estado de Minas é produzido e apresentado por Luiza Rocha e Natasha Werneck, duas millennials com almas de geração Z e gostos musicais muito diferentes, mas que vão levar aos fãs um Pouquinho mais de conversa com artistas ou bandas que adoram. A intenção é abordar essa pluralidade cultural do país e contemplar a diversidade brasileira.









Cada artista vai passar por uma espécie de “túnel do tempo” para relembrar a sua carreira desde o início e passar por toda a evolução para se tornar quem é hoje, contando com detalhes todo esse processo.





Conversa descontraída

Para passar um pouquinho mais de tempo com cada um e, ao final de cada episódio, envolver o artista entrevistado em um jogo bem descontraído para tentar conhecer um pouco mais sobre ele. A brincadeira é pensada para aquilo que combina melhor com a personalidade do artista ou banda. Além disso, os fãs podem conhecer um pouco mais de cada pessoa que passa pelo podcast e vão se divertir com as respostas.





Superestreia

E um spoiler do primeiro episódio: conversamos com a dona do Bumbum de Ouro, a cantora Gloria Groove. Ela é uma das artistas mais influentes no Brasil atualmente e , neste bate-papo de estreia, falou desde o lançamento de Bonekinha, primeiro single do álbum Lady Leste, até a necessidade dos artistas se posicionarem em relação a assuntos que consideram importantes.







“É tão natural quando essas coisas acontecem para mim. Eu gostaria de poder transformar isso em instrução. Tem um senso de humanidade, de respeito e amor ao próximo, empatia. Isso eu não tenho certeza se aprende, eu espero que sim. Eu vi a oportunidade de dar o meu retrato daquela realidade que ela estava sugerindo. Ela fez uma canção com o nome do nosso país e a música estava inserida em um contexto de lugar de festa, de diversão, o Brasil que é visto de fora. Isso me despertou a vontade de dar a nossa impressão, como é ser brasileiro agora”, destacou Gloria sobre seu posicionamento na música com a rapper Iggy Azalea, chamada “Brazil”.



Natasha Werneck e Luiza Rocha, apresentadoras do podcast Pouquinho (foto: Arte de Hudson Franco sobre foto de Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)



Multiplataformas

Cada episódio do Pouquinho, com publicação quinzenal, será distribuído em formato de vídeo, no canal do Portal Uai no YouTube, em áudio, nos principais agregadores de podcast, e terá uma versão especial, com conteúdos extras e de bastidor, no site do jornal Estado de Minas e no Portal Uai.