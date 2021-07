Conheça a banda Jovem Dionísio dona do hit 'Pontos de Exclamação'

A banda curitibana Jovem Dionísio passou pelo podcast Pouquinho para bater um papo super divertido. Eles explicaram de onde surgiu este nome curioso, falaram sobre o sucesso de “Pontos de Exclamação” durante a pandemia e a expectativa de voltar aos shows. A banda curitibanapassou pelopara bater um papo super divertido. Eles explicaram de onde surgiu este nome curioso, falaram sobre o sucesso de “Pontos de Exclamação” durante a pandemia e a expectativa de voltar aos shows.









Os jovens cresceram durante a pandemia com o hit “Pontos de Exclamação”. Eles contam que não estavam esperando por todo este sucesso. “Foi muito despretensioso. Eu queria fazer uma música bem tranquila que falasse de paixão. Aí comecei a fazer uma pegada que nunca tinha feito antes, que é no dedilhado. Queria um forrozinho leve e acabei pensando numa melodia, que é a do assobio”, conta Gabriel Mendes, o compositor da música.









Agora, eles contam que estão ansiosos para conhecer todo este público que alcançaram nesses últimos meses que forçaram todos a se manterem em isolamento social e paralisando os shows. “A gente veio de uma realidade muito diferente antes da pandemia. Não sabemos se São Paulo, Rio de Janeiro ou BH, vai ter um público em um show ou não. Tudo que temos são números, ficamos muito felizes, mas ainda não materializamos isso”, explica Rafael Mendes, guitarrista.





Formada por Bernardo Pasquali, Rafael Duna, Gabriel Mendes, Bernardo Hey e Gustavo Karam, em Curitiba, capital do estado do Paraná, a banda tem um nome curioso que sempre chama a atenção. Segundo os artistas, Dionísio veio do bar que eles costumavam frequentar antes da pandemia na cidade e por talvez ser considerado um nome mais velho, optaram por inserir o Jovem antes, aludindo assim, à juventude.





