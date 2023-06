Carol Biazin anuncia 'Reversa Tour' com show em BH

677

Carol Biazin lançou 'Reversa' em fevereiro (foto: @dopamineblur) Carol Biazin se empenhou em contar sobre a história de um romance, de trás para frente, em seu segundo álbum de estúdio, “Reversa”. Agora, as canções passarão das plataformas digitais para os palcos com a turnê que vai rodar o Brasil, divulgada nesta quinta-feira (1/6). Serão 15 shows em 12 cidades, incluindo Belo Horizonte, na Autêntica, dia 11 de novembro.









Dividido em ATOS e contada de trás para frente, cada momento é ilustrado por uma cor de forma a enxergar também as sensações que cada parte apresenta. Toda fotografia, escolha de acessórios, looks, beauty e make trazem diferentes referências a cada ATO e os sentimentos retratados nas diferentes fases.

Os shows prometem explorar toda a identidade visual do projeto, além de trazer aspectos futuristas, repletos de tecnologia e imersão. Com isso, propõe-se pensar: “o futuro já é hoje, amplamente tecnológico, mas ainda assim, nada substituirá as experiências presenciais. Dá para viver ambas as coisas”.

“‘REVERSA TOUR’ é um projeto que estamos desenvolvendo desde a concepção do álbum. Eu quero realmente trazer a experiência do disco para o ao vivo, me conectar com o público da mesma forma que eles se conectaram com essas novas músicas. O repertório será bem diverso e também teremos alguns momentos bem especiais de interação. Os fãs que forem aos shows podem esperar um show inédito em todas as suas formas, nada parecido com o que já apresentei até aqui”, conta Carol Biazin.





Já Gabriela Grafolin e Pedro Myguel Viera, diretores criativos do projeto, explicam:

“REVERSA TOUR será uma experiência imersiva. O palco será interativo e mutável, de acordo com os atos e performances trabalhados no conceito do álbum. Ele pulsa de acordo com a evolução do show. A turnê foi concebida para ter situações que trarão os fãs, e convidados, para participar de espetáculos de múltiplas formas”.





A turnê estreia em São Paulo, com dois shows já esgotados na Casa Natura, nos dias 24 de junho e 2 de julho, seguindo para Campinas, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e Brasília. Em festivais, Carol ainda marca presença nos lines do Marshmallow Festival, em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e do Rock The Mountain, que acontece em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em novembro.

Reversa Tour BH

Data: 11 de novembro

Onde: Autêntica

Abertura da casa: 21h

Endereço: Rua Álvares Maciel, 312 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG

Ingressos: a partir de R$ 40 (meia-entrada, Lote 1)

Classificação Etária: 18 anos. Menores de 18 anos apenas acompanhado de um dos pais.