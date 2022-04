Níver de 25 anos: Carol Biazin traz turnê 'Beijo de Judas' a BH nesta sexta

Carol Biazin faz show em BH nesta sexta-feira (22/4) (foto: Divulgação) Foram quase dois anos desde o lançamento da primeira música do álbum “Beijo de Judas” para que a cantora Carol Biazin pudesse sair em turnê, devido à pandemia de COVID-19. E agora a paranaense passa por Belo Horizonte nesta sexta-feira (22/4), às 19h, no Centro Cultural Sesiminas, para um show mais que especial - data que marca seu aniversário de 25 anos. Ela promete um evento memorável e com gostinho de “quero mais”.





Sua primeira experiência tocando ao vivo as músicas de seu disco foi em dezembro do ano passado, quando realizou a gravação de um DVD, em São Paulo . “Ficamos mais de um ano e meio sem tocar esse álbum e quando eu tive a experiência no meu DVD, eu falei: ‘Pronto, agora vamos marcar as datas para ontem. Eu preciso viver disso, não posso perder esse pique’. Saí daquela gravação muito em êxtase, foi o melhor dia da minha vida”, comemora Carol. O lançamento do DVD ainda não tem data prevista, mas a cantora confirmou que sai ainda neste mês. Ela já deu um gostinho do que vem por aí e liberou a primeira canção, “Beijo de Judas”:













Este foi um aquecimento para os fãs da turnê, que iniciou no início do mês no Nordeste: Fortaleza (CE), Recife (PE) e Salvador (BA). Agora ela passa por Brasília (21/4), Belo Horizonte (22/4), Porto Alegre (23/4), Curitiba (24/4) e encerra no Rio de Janeiro (30/4). “Tive a experiência no Nordeste e foi lindo, fomos muito bem recebidos nas cidades. Levamos uma estrutura maior e ainda sim com uma equipe menor. Foi aquela coisa da galera trabalhando em dobro, mas a gente deu um jeito e conseguimos fazer o ‘bagulho’ acontecer. E está sendo gratificante ver o quanto a galera estava sentindo falta de show, a energia das pessoas”, conta a artista. “Agora temos quatro shows seguidos e estou sentindo que vai ser um público maior e desses de fazer muito barulho, então estou ansiosa”, completa.





Belo Horizonte que se prepare para fazer bonito: “O show de BH vai ser no meu aniversário, vai ser muito especial, um marco”. Ela ainda brinca que está vivendo o período do “inferno astral”, um fenômeno envolto de muita energia na visão astrológica. “Acredito que dia 21 vai acabar esse período e vai dar tudo certo. Então é um ótimo dia para voltar a fazer show (risos)”, brinca.





Biazin explica para os fãs que ainda não tiveram a oportunidade de ir em suas apresentações, o que ela preparou. “A galera pode esperar um show para cima, com muita dinâmica. Tem vários momentos no show de pular, gritar e mandar todo mundo pra p*** que p**** e tem momento da gente sofrer por amor ou lembrar da pessoa que a gente ama. É um show muito gostoso e gosto muito do final que acaba lá em cima. Gosto muito desse show que termina daquele jeito: ‘Meu Deus, não queria que acabasse’. É esse o gostinho que a gente está trazendo nessa turnê”, conta. “Estou me cobrando muito e quero fazer o melhor show da minha vida para as pessoas que estão assistindo, independente de quantas pessoas vão ter no dia, tenho muita vontade de entregar o melhor de mim”, ressalta.





Ela ainda deu alguns spoilers sobre as músicas e quais suas favoritas para tocar: “‘Inveja’ tem sido uma das minhas favoritas, é um momento que eu gosto de fazer no show. É uma música mais introspectiva e a galera gosta muito dela. ‘Raio X’ também está sendo uma baita recepção, a gente rearranjou a música para o show e não é só acústica e tem a banda ali bem pesada, fizemos a música para um show e Role é meu top 1 disparado.”





Empoderamento feminino

Carol tem construído também uma marca registrada em seus shows: a presença majoritariamente de mulheres na equipe. Ela explica que a ideia veio há muito tempo, em seu quarto, inspirada pela Beyoncé. “Essa ideia existe desde quando eu comecei a tocar violão no meu quarto, eu já queria uma banda 100% composta por mulheres. Muito disso é porque me espelhei muito na própria Beyoncé que tem uma banda 100% de mulheres, não sei se ainda é hoje mas na época que eu assistia os shows dela eram sempre mulheres tocando na banda”, relembra.





“Todo este projeto foi possível somente durante a pandemia. “Consegui colocar isso em prática na pandemia, quando convidei três musicistas incríveis para tocar comigo e fizemos o projeto ‘Sem Filtro’, e acabamos lançando uma música ‘Metade’ dentro desse projeto”, aponta.





“E aí colocamos em prática, quando começou as lives e fiz uma com elas. Foi quando vimos o quanto era foda fazer isso só com ‘minas’. Quando a pandemia começou a afrouxar um pouco e conseguimos voltar com um pouco dos shows, vimos com essa ideia do DVD e falamos: ‘Mano, isso vai ter que ser maior do que tudo que já fizemos. A gente vai colocar só mina para trabalhar e a gente vai atrás, a gente vai encontrar’. É muito doido porque existem poucas minas no meio e as que existem são extremamente cotadas para outros trabalhos então foi uma grande dificuldade de encontrar, mas no final deu tudo certo e a gente conseguiu achar todas as mulheres que a gente queria e só mulher foda trabalhando junto”, observa a ruiva.





A maior dificuldade está em colocar o projeto em prática na turnê ainda: “É uma coisa que eu quero, daqui um tempo, colocar na estrada também. A gente não está conseguindo fazer isso 100% na estrada ainda por conta de agenda, as mulheres são muito ocupadas. Mas a gente tá conseguindo viajar com a banda de mulheres, a produtora é uma mulher e por enquanto estamos com dois homens incríveis, mas já falei que quando eu conseguir enfiar uma mulher lá eles vão cair. [risos] Eles amam, apoiam muito. É meio que isso da gente se fortalecer e é muito doido como eu me sinto muito em casa tocando com elas no palco. Eu tenho muita liberdade de trocar ideia, de pedir ajuda criativa da parte delas, não tem nada de ego e é muito de igual para igual e eu gosto muito disso nos shows."





Gravadora

Carol agora entra em uma nova etapa da sua carreira com o novo contrato com a gravadora Universal Music Brasil, assinado em março. Ela comenta quais serão as principais mudanças a partir de agora: “É um momento muito feliz que eu tô vivendo agora, já era algo que a gente estava falando há muito tempo de fazer essa transição para a Universal. Estamos sentindo a necessidade de expandir, de ter mais braços para trabalhar porque já estávamos todos sobrecarregados. Questão de verba também não estávamos conseguindo ter o que o projeto merecia. A empresa aumentou e nesse sentido está facilitando muito a minha vida.”





“Estou conseguindo pensar cada vez mais na parte criativa, onde eu realmente tenho que me dedicar 100% e me preocupar menos com outras áreas. Antes tinham alguns buracos, tipo eram 3 pessoas fazendo 25 funções, então agora a gente está conseguindo remanejar tudo isso. Estou muito feliz de estar começando com esse novo projeto. Não lançamos nada ainda com a Universal, mas o DVD já vai ser um lançamento a partir desse novo contrato”, completa a cantora.





Os planos ainda estão guardados debaixo de sete chaves, mas ela garante que vem muita coisa boa por aí. “Já temos projetos, mas nada que eu possa falar ainda. Temos muita coisa, a partir do momento que assinamos o contrato eu sentei com o presidente da Universal, o Paulo Lima, conversamos e estamos na mesma sintonia. Fiquei muito feliz que todo mundo recebeu meu projeto e entendeu o que estou me propondo a fazer a partir desse contrato. Tem muita coisa linda vindo por aí, a gente tá sonhando muito grande. Acho que nunca sonhei tão grande na minha vida como eu tô sonhando agora a partir desses projetos que vão vir, então quando sair a gente vai dar o máximo para tentar executar do jeito que eu quero. Estamos muito confiantes”, comemora.





Turnê Beijo de Judas