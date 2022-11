Carol Biazin se divide em três 'atos' e já trabalha em projetos para 2023

Carol Biazin já trabalha com os pés em projetos para 2023 (foto: Diego Rodrigues/Divulgação) Todos nós, por dentro, somos uma mistura de várias “facetas”. É nesse sentido que Carol Biazin reuniu seus últimos lançamentos, separados nos Atos I, II e III, que conversam entre si seu lado mais sensual como a “GAROTA INFERNAL” para algo mais introspectivo e profundo em “INÍCIO DO FIM”, ou até mesmo uma parte romântica em “FICA PRO CAFÉ”. Além disso, a artista agora está com os pés em projetos para 2023, onde já trabalha em um show pensado para um dos maiores festivais de música do país, o Lollapalooza.





LEIA MAIS 07:30 - 01/05/2022 Day Limns experimenta 'big bang' criativo, com novo livro, disco e turnê

13:10 - 01/09/2021 Day renova o emo pop em 'Bem-Vindo ao Clube', seu primeiro álbum

15:51 - 14/12/2021 Day anuncia 'BVAC Tour' para 2022 com promessa de passar por BH Estado de Minas, a cantora que ganhou um reconhecimento nacional no “The Voice”, contou como dividiu os últimos singles. “Eu dividi esses atos por ‘moods’ diferentes. Fiz um pouco disso no ‘Beijo de Judas’, já falei que tinha trazido algumas ‘Carois’ que não era uma só, mas tinham vários tipos de facetas minhas. Dessa vez quis deixar um pouco mais claro para as pessoas e até para mim mesma”, diz. Ao, a cantora que ganhou um reconhecimento nacional no “The Voice”, contou como dividiu os últimos singles. “Eu dividi esses atos por ‘moods’ diferentes. Fiz um pouco disso no ‘Beijo de Judas’, já falei que tinha trazido algumas ‘Carois’ que não era uma só, mas tinham vários tipos de facetas minhas. Dessa vez quis deixar um pouco mais claro para as pessoas e até para mim mesma”, diz.





A respeito do Ato III, o primeiro lançamento, ela conta: “O primeiro lançamento que deu todo esse ‘start’ foi ‘GAROTA INFERNAL’ (Ato III) no início do ano. Foi algo que me despertou esse alter ego dessa menina poderosa, que não liga para o que as pessoas pensam e é meio ‘f*da-se’ para tudo. É zero o que eu sou, ela tem uma autoconfiança exacerbada. Comecei a curtir isso e escrevia músicas para ela como se fosse para uma outra artista”.





Na sequência, o Ato II, já traz um outro lado de si mesma que se torna o oposto do que apresentou inicialmente. “‘BRINCA COM A…’, ato vermelho, do fogo, representa essa Garota Infernal, é totalmente diferente do Ato II, que é o ‘INÍCIO DO FIM’ e conversa com essa frieza que a gente representou com a cor azul, para trazer essa sensação de profundidade, uma coisa um pouco mais real, está na pele, mais visceral”, aponta.





“Inconscientemente, quando eu estava vendo minhas composições que não conversavam com essa, eu falei: ‘Cara, muito louco porque isso tudo sou eu. Faz parte da minha história, mas são coisas totalmente diferentes’” acrescenta.





Seu último lançamento, com o Ato I, é também uma outra faceta. “É uma camada que a gente vai construindo. Se for parar e analisar, tem toda história por trás sendo narrada, que em ‘FICA PRO CAFÉ’ é o início de tudo com amores e flores, depois a gente tem desavenças, a fuga da realidade. Esses três atos conversam muito, apesar de serem sonoridades totalmente diferentes uma da outra. Eu fiz questão de fazer diferente, para as pessoas entenderem que cada parte é como se fosse um filme diverso”, ressalta.





“Então basicamente a minha cabeça funcionando neste ano foi para dividir as ‘Carois’ que têm dentro de mim. Estou me divertindo muito, gosto de me mostrar diferente a cada lançamento”, comemora a artista.





Easter egg

Cada lançamento se “entrelaça” uns com os outros em algumas pistas que Carol escolheu deixar nas músicas e clipes, os chamados “easter eggs”. O videoclipe de “FICA PRO CAFÉ”, inclusive, ela entrega várias informações de futuros lançamentos.





“Foi o clipe que a gente mais colocou coisas. Tem easter egg no cardápio, nas paredes, no look da atriz principal. É muito louco que alguns easter eggs não estão no clipe, tem coisas que estão no meu feed, por exemplo, coisas do show no Cine Joia que usei e estão neste clipe”, afirma.

Carol ainda deixou um alerta para seu público: “Os fãs prestam atenção nas coisas óbvias, mas eu falo: ‘Gente, vocês precisam focar na deepweb ali’. O negócio está recheado. A galera está começando a entender um pouco disso e é muito doido porque tem easter eggs que as pessoas só vão entender mais para frente”.





Inspirada na rainha dos easter eggs, Taylor Swift, a artista ainda conta o motivo de fazer essas brincadeiras e dar spoilers. “Eu me divirto muito. Isso é uma coisa que eu faço só para quem realmente é muito fã, gosto de ter eles por perto e que eles pensem e entrem nesse universo comigo, acho que faz ser mais divertido”, diz.





Planos para 2023

Apesar disso, os próximos lançamentos os fãs terão que aguardar 2023, que a cantora está repleta de projetos. Um deles, inclusive, é o show no Lollapalooza, um dos maiores festivais de música do país, que será em São Paulo, nos dias 24, 25 e 26 de março, e Carol faz parte do line-up.





“Agora a gente vai segurar os lançamentos para 2023. Estamos nos preparando para o nosso grande show, que é o Lolla e estamos focados nisso agora. Ano que vem vai ter muito trabalho, então estamos guardando as energias agora e planejando tudo, se adiantando”, conta Carol.





Ela dá mais detalhes: “Tem muita música que já estávamos produzindo no estúdio para um novo formato de show. Porque a gente queria mudar algumas coisas da turnê porque já saímos dessa era de ‘Beijo de Judas’ faz um tempo. Nosso grande objetivo de 2023 é tocar em festival.”





Para ela, tocar no palco do Lolla será a realização de um sonho. “Fui neste ano, assisti o show da Doja Cat alucinada, vibrando muito, sou muito fã, da Miley também. A gente que é artista fica imaginando: ‘Caramba, imagina eu ali, com essas luzes, um mar de gente, deve ser uma energia absurda’. Então foi muito louco porque parece que tudo aconteceu muito rápido”, aponta.





“Será um show de dia, então estamos pensando em fazer algo que funcione muito bem. Como visualmente isso vai ser legal, já que não vamos ter luzes tão favoráveis. Estamos pensando coisas de palco que fiquem muito f*da visualmente para as pessoas, todo um conceito amarrado. Queremos contar uma história nesse palco dividindo por atos, fazendo essa brincadeira. E também com uma banda só de mulheres. Vai ser um show muito emocionante, acho que muita gente vai me conhecer lá pela primeira vez. Vai ser basicamente uma apresentação, tipo: ‘Oi, prazer, sou Carol Biazin’”, destaca.





VEVO, DSCVR Artists To Watch 2023

Por falar em planos para 2023, Carol Biazin apareceu na lista da VEVO de artistas “para observar”, sendo a única brasileira. “Me ver nesse projeto dá uma sensação de que estou no caminho certo, a galera está me notando”, comemora.





“Para mim, este ano parece que está valendo três. Estou vivendo muita coisa em uma semana, muita coisa está acontecendo, trabalhando muito. É o sonho de ter a agenda lotada, a gente passou dois anos de pandemia parados, sem fazer muita coisa. Hoje, estar fazendo parte de tantos projetos incríveis, como este, é uma coisa que eu sempre prospectei para a minha carreira”, acrescenta.





Ela conclui: “Ultimamente a gente tem visto pessoas brasileiras furando a bolha e saindo do Brasil, vimos o Grammy Latino como foi incrível, Liniker, Anitta, Ludmilla, Luísa, Jão, Marina Sena. Então você está vendo o rolê acontecendo e é muito gratificante pensar: ‘Eu estou nessa geração nova de artistas e a galera está olhando para mim’. Te dá vontade de fazer acontecer”.