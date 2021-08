Daparte: banda mineira fala sobre lançamento do segundo álbum

Pouquinho podcast, os integrantes da banda mineira Daparte falam sobre a produção para lançar, até o fim deste ano, o novo álbum do grupo, ainda sem nome divulgado, e sobre o processo de criação de músicas durante a pandemia de COVID-19. Neste quarto episódio do, os integrantes da banda mineirae falam sobre a produção para lançar, até o fim deste ano, o novo álbum do grupo, ainda sem nome divulgado, e sobre o processo de criação de músicas durante a pandemia de COVID-19.









Essas músicas vão fazer parte do próximo álbum da Daparte. “Esses lançamentos picados é um gostinho para a galera do que vem por aí, nosso objetivo é o lançamento do álbum no final do ano, para dar sequência na carreira”, revela Crase, baterista.





Em nossa conversa para a gravação do Pouquinho, João deu algumas pistas sobre o que os fãs podem esperar desse novo trabalho. “Ele é bem contrastante, tem várias coisas de altos e baixos. Tem músicas mais alegres e outras menos. A gente quis fazer o disco para animar o show, mas naturalmente foram surgindo músicas que balanceiam com essas e estamos muito felizes de estar chegando a hora de lançar para a galera”, comemora.





E entre os lançamentos de 2021 da banda, um encontro de mineiridades: o sucesso de “Nunca fui desse lugar”, com os conterrâneos da Lagum. Os meninos falaram no podcast sobre a parceria. Mas, chega de spoiler, escute lá para saber sobre esse trabalho e a percepção dos integrantes do Daparte sobre a atual cena musical de Belo Horizonte.





Os entrevistados

A banda Daparte é formada por Juliano Alvarenga (voz e guitarra), João Ferreira (voz e guitarra), Bernardo Cipriano (voz e teclado), Túlio Lima (voz e baixo) e Daniel Crase (bateria).





Eles surgiram com um encontro de bandas em um momento em que o cenário musical de Belo Horizonte era favorável para a formação de novos grupos, em 2015.





“Tinha acabado de terminar uma outra banda minha, a gente fazia alguns shows em BH. Nessa banda tinha o Bernardo, nosso tecladista. Quando acabou, eu queria continuar tocando e seguir na música. Estava começando a conhecer o Daniel (Crase) e a gente tocava junto em uma banda de cover de Oasis e o Túlio tocava baixo. Eu já tinha curtido muito o jeito dele de tocar, do Daniel também. Tinha também uma outra banda que o João tocava com o Rafa e o Dani. Estava em um momento na cidade de bandas”, relembra Juliano.





Um festival, que é realizado anualmente em março, uniu a banda: “Tive um convite para tocar no Saint Patrick's Day, um festival de música (em BH). Chamei os meninos para fazer esse show comigo pensando em mais cover, não tínhamos tantas músicas autorais, e a partir desse palco a gente começou a entender que a banda poderia dar certo, curtimos o entrosamento”, explica.









(foto: Arte de Hudson Franco sobre foto de Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)





