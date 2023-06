Jonas Brothers em trajes íntimos: fãs usam IA para transformar figurino

677

Apesar de a imagem ser fictícia, os fãs ficaram entusiasmados com o resultado inusitado e compartilharam a montagem nas redes sociais. (foto: DIA DIPASUPIL)



Leia: Jonas Brothers se reúnem e lançam seu primeiro single em quase seis anos Uma imagem dos irmãos Kevin, Joe e Nick, conhecidos como Jonas Brothers, tornou-se um tópico quente nas redes sociais após fãs usarem inteligência artificial para alterar o figurino dos músicos. Na foto original, os artistas estão vestidos com calças, bermudas e camisas, mas a montagem os mostra usando apenas cuecas no palco.





Os cantores foram retratados com cuecas Jockstrap, inspiradas em peças de vestuário esportivas. Esse estilo, no entanto, difere bastante da imagem usual dos Jonas Brothers, que tendem a optar por um visual mais casual. Apesar de a imagem ser fictícia, os fãs ficaram entusiasmados com o resultado inusitado e compartilharam a montagem nas redes sociais.

A banda Jonas Brothers foi criada em 2005 e ganhou popularidade após os irmãos aparecerem em programas do Disney Channel. Depois de passarem anos envolvidos em projetos individuais, o grupo anunciou seu retorno em 2019. Mesmo com a alteração no figurino feita pelos fãs, os Jonas Brothers continuam sendo conhecidos por seu estilo casual e pelo sucesso no mundo da música.