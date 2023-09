677

Antes de se casar com Sophie, Joe namorou a cantora Taylor Swift, da qual a atriz é grande fã AFP

O cantor Joe Jonas oficializou o pedido de divórcio de Sophie Turner, segundo a revista People. De acordo com a publicação, o irmão do meio de Kevin e Nick entrou com o processo pela dissolução do matrimônio nesta terça-feira (5/9), em Miami, nos Estados Unidos. Joe e Sophie foram casados por quatro anos.

Ainda segundo a People, o documento afirma que “o casamento entre as partes está irremediavelmente rompido”. O pedido de divórcio ainda revela que Joe e Sophie têm um acord pré-nupcial.

O relacionamento começou pelo Instagram, após os dois começarem a trocar mensagens nas redes sociais. O cantor e a atriz se casaram em 2019, após namorarem por quase três anos. Eles são pais de duas meninas: Willa, de anos, e uma bebê de 14 meses, identificada como D nos documentos do divórcio.



Segundo o site TMZ, há seis meses o casal está em crise. Um dos motivos seria a diferença de personalidade e estilo de vida dos dois, já que Sophie gostaria mais de ir a festas, enquanto Joe seria mais caseiro.

Além do divórcio, Joe teria pedido a guarda compartilhada das filhas. As meninas estariam, inclusive, morando com Jonas. Ainda a respeito das filhas, o cantor teria dito que ele e Sophie têm condições de pagar pensão alimentícia e que os dois deveriam ser obrigados a fazer os pagamentos.

A notícia vem dias após surgirem rumores do fim do relacionamento. Segundo veículos internacionais, Joe já havia contratado um advogado para entrar com o processo, mas seguia usando a aliança de casamento.