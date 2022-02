'Vikings' está de volta com 'Valhalla' e mais sangue jorrando na tela

Sam Corlett interpreta o explorador Leif Eriksson (foto: Netflix/divulgação)

Os saudosos do universo das guerras nórdicas, fãs da sangrenta e longeva série "Vikings", que teve seis temporadas exibidas entre 2013 e 2020, devem se acomodar novamente à frente da TV. Em 25 de fevereiro, "Vikings: Valhalla" estreia na Netflix.









Ambientada no início do século 11, traz as aventuras do lendário explorador Leif Eriksson (vivido pelo australiano Sam Corlett), de sua impetuosa e obstinada meia-irmã Freydis Eriksdotter (a sueca Frida Gustavsson) – ambos filhos de Erik, o Vermelho – e também do ambicioso príncipe nórdico Harald Sigurdsson (papel do ator britânico Leo Suter).





O conflito volta a dar o tom, pintando a telinha de vermelho. As tensões entre os vikings e a realeza inglesa chegam a novo ponto de ruptura depois da morte do rei Edward.

Além da disputa territorial, os nórdicos têm de lidar com um embate doméstico, ao se desentender por causa do cristianismo e do paganismo. Nesse cenário, Freydis tem papel fundamental.





Em meio a tanta tensão, os três protagonistas dão início a uma jornada épica, cruzando mares e campos de batalha de Kattegat até a Inglaterra – sempre em busca da sobrevivência e da glória.





Jeb Stuart, o criador da série, contou, em recente entrevista ao site americano Collider, que partiu do massacre de St. Brice, ocorrido em 1002, na Inglaterra, para definir os acontecimentos de “'Vikings: Valhalla”.





Em 13 de novembro de 1002, o rei inglês Etelredo II ordenou o massacre de todos os dinamarqueses que viviam na Inglaterra, em resposta a frequentes ataques dos vikings.





“Espero que as pessoas gostem da série, porque amo a jornada desses personagens e adoraria ter a oportunidade de completá-la”, afirmou Jeb Stuart, que já tem o esboço para a segunda temporada de “Valhalla”.





“VIKINGS: VALHALLA”

• A primeira temporada vai estrear em 25 de fevereiro, na Netflix