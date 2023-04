Saulo Laranjeira recebe convidados, hoje e amanhã, no Palácio das Artes lotado (foto: Arrumação/acervo)





Saulo Laranjeira tem 70 anos. Metade de sua vida está no programa “Arrumação”, que, ao completar 35, ganha nova temporada. E de grande porte. Lançada em 1987 pela Rede Minas, a atração terá 24 edições registradas no Palácio das Artes. É a primeira vez que Laranjeira grava no maior teatro da capital mineira.





“A expectativa é a melhor possível, a celebração me deixou à flor da pele”, comenta Saulo, que estava fora do ar desde 2019. Hoje, serão gravadas ao vivo as duas primeiras edições do novo “Arrumação” – as exibições na Rede Minas terão início em agosto.

Abertura renovada

A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, principal convidada da noite, vai apresentar novo arranjo para o tema de abertura do programa, acompanhada do cantor, compositor e violonista Sérgio Santos e do grupo Cobra Coral.





“A logística de gravar com a orquestra é grande, então teremos os dois convidados. Já na terça-feira, serão gravados quatro programas com todas as atrações”, explica Laranjeira. Entre os convidados estão Julia e Mauricio Tizumba, Rubinho do Vale, Paulinho Pedra Azul e a dupla Telo Borges e Cláudio Venturini.





O formato permanece o mesmo. O bloco inicial é dedicado às atrações musicais; o segundo, à boa conversa (a chamada “Prosa arrumada”, que conta com a participação do escritor e grande contador de causos Olavo Romano); e o terceiro e último, também à música.





“O programa sempre teve como proposta apresentar as várias expressões artísticas, como uma revista cultural, em que a prioridade é a música. Ele traz memória afetiva muito grande, percebo isso quando as pessoas se encontram comigo. Falam que assistiram com os avós, os pais... Mesmo que nosso público seja mais adulto, acredito que temos também pessoas mais novas”, comenta Laranjeira.





De acordo com o apresentador, cerca de dois mil artistas participaram do “Arrumação”. O programa nasceu em 1987, no antigo teatro da Imprensa Oficial. Logo depois da estreia na Rede Minas, passou a ser gravado no Francisco Nunes, seu principal palco. Mais tarde, mudou-se para o Teatro Alterosa e depois chegou ao Sesc Palladium. Edições itinerantes foram registradas em teatros do interior do estado.

Diversidade: marca registrada

Meio mundo da música brasileira passou por aquele palco, de Ângela Maria a Jota Quest.





“A diversidade é grande, é gente do Brasil inteiro. Não temos cachê para os artistas, eles entendem que o programa é um espaço para mostrar a nossa música”, acrescenta Laranjeira.





As gravações da nova temporada prosseguirão nos próximos meses, no Palácio das Artes, agendadas para 15 e 16 de maio, 12 de junho e 3 de julho. Além dos registros ao vivo, o novo “Arrumação” exibirá trechos de um projeto recente de Laranjeira.





Em 2021 e 2022, ele realizou, no Rio de Janeiro, “A música cantando nossa história”, série de 50 encontros no Teatro João Caetano e no Centro Cultural Laura Alvim.