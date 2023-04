Efe Godoy e Pedro Morais: experimentação, poesia e música nas ondas do rádio (foto: Djami Sezostre/divulgação)

“Tropofonia”, programa da Rádio UFMG Educativa, recebe nesta segunda-feira (17/4), às 23h, o artista visual Efe Godoy e o músico Pedro Morais. A dupla fará performance inspirada na obra da poeta Cely Vilhena, autora do livro “Na esteira do tempo” e vencedora do Prêmio Centenário Emílio Moura, concedido pela Academia Mineira de Letras.

A proposta do programa é promover encontros experimentais de artistas que não se conhecem, convidados a soltar a imaginação a partir da obra de um autor mineiro. A nova leva terá 10 episódios. Já estão confirmadas as duplas Nanauê/Maurinho Berro D'Água, Silma Dornas/Chico de Paula, Raphael Sales/Hot, Celso Adolfo/Kim Gomes e Lucas Avelar/Sandro Marte.

Djami Sezostre, que coordena o projeto ao lado de Cesco Napoli, diz que “Tropofonia” tem o objetivo de construir pontes entre os diferentes territórios artísticos da capital mineira.

“A voz é a condutora de um ensaio entre a literatura e a música, a fala e o canto. Não é um programa de literatura ou música, nem da fala e/ou de canto, mas de contrastes entre as artes, mostrando ser possível uma poética híbrida, uma performance ao mesmo tempo sonora e física”, explica Sezostre, no material de divulgação do programa.