Lollapalooza: Drake é flagrado em strip club horas antes de cancelar show

O rapper Drake foi flagrado na madrugada deste domingo (26/3) na badalada boate Booby Trap On The River, em Miami, nos Estados Unidos, horas antes de cancelar seu show no Lollapalooza Brasil. A apresentação hoje do artista canadense marcaria o encerramento do festival no palco Budweiser, o mais importante do evento, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.



No fim da manhã, a No fim da manhã, a organização do Lollapalooza divulgou um comunicado com o motivo do cancelamento . “Devido a circunstâncias imprevistas, Drake está sem membros de sua equipe de som e produção, essenciais para realização do show do Lollapalooza, em São Paulo. Drake estava animado para se apresentar para seus fãs no Brasil. Infelizmente, isso está fora de seu controle. Desculpas”, diz.

Devido ao cancelamento, a organização disponibilizará a opção de reembolso do ingresso para este domingo. Como atração substituta, o festival escalou o DJ norte-americano Skrillex para o último show do evento.

Apresentação do artista hoje marcaria o encerramento do festival no palco Budweiser, o mais importante do evento, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (foto: Booby Trap On The River/Instagram/Reprodução)



Alvo de críticas nas redes sociais neste domingo, e também em outras ocasiões, Drake já fez shows de menos de uma hora de duração nas últimas edições do Chile e da Argentina do Lollapalooza. Ele ainda proibiu a transmissão na televisão – o que já indicava um mau sinal para os brasileiros.

No Rock in Rio de 2019, estreia do rapper – um dos artistas mais populares da música ao redor do mundo na última década – no Brasil, ele cantou por mais de uma hora, apesar da chuva torrencial naquele dia. Na época, ele também foi criticado por cancelar a transmissão do show e algumas atitudes polêmicas, como não atender os fãs no aeroporto e demitir um engenheiro de luz horas antes da apresentação.